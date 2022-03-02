烏克蘭局勢｜趙少康：蔡英文應要求美國承諾出兵防衛台灣

俄羅斯入侵烏克蘭掀起戰火之際，美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席馬倫（Michael Glenn Mullen）率團訪台。

台灣中廣董事長、藍營意見領袖趙少康昨日（1日）表示，台灣總統蔡英文應該要求美國承諾，若中國大陸攻打台灣，美國就會出兵防衛台灣。



美國總統拜登2022年2月28日派特使團訪問台灣。美國參謀長聯席會議前主席馬倫（右三）率團3月1日抵台。台灣外交部長吳釗燮（右四）在松山機場接機。（AP）

據台媒《聯合報》報道，趙少康表示，美國沒有出兵烏克蘭，台灣會擔心，更何況美國在歐洲有7萬軍人，美國不去，北約這些國家也不會去，大家看到認為美國為德不卒，支持的力量不夠，就會想到美國現在的戰略模糊，會讓人擔心如果中國大陸攻打台灣，美國出不出兵？

趙少康稱，美國如果只是對台灣賣武器力道不夠，但事實上美國戰略模糊有其道理，怕一但說清楚，台獨就起來了，所以除非台灣宣布獨立，否則中國大陸完全沒有道理打過來，大家都會估算對方的行動。

趙少康說，台灣在過去70年裡，軍事是靠美國的，這是既定的事實，在這樣的情況之下買了很多美國武器，所以美國給台灣一個堅定的保證是需要的，台灣是第一島鏈的第一線。

趙少康也認為，民進黨光是口頭說台美關係堅若磐石還不夠，應該和美國代表團講，如果中國大陸攻打台灣，美國就應該出兵防衛台灣，這是很重要的承諾和保證，日本前首相安倍晉三都要求了，台灣總統蔡英文提出這個要求是應該的。