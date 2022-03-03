疫情｜深圳開通3條供港物資「海上快線」　10日運輸貨物近4萬噸

接連有香港跨境司機在內地確診，蔬菜及鮮活食品供應備受關注。2月21日起，深圳港大鏟灣碼頭、媽灣碼頭和鹽田港集裝箱碼頭開通3條定時、定點駁船航線，打造了供港運輸「海上快線」，重點保障供港生鮮食品、生活用品及生產物資。

深圳當局指，截至3月2日，深圳港「海上快線」累計開航74班次，運輸供港物資5892標箱（38996.8噸）。



深圳當局表示，在供港物資當中，生鮮食品類264標箱（2424.1噸），非生鮮類5628標箱（36572.7噸），相當於陸路運輸約6000輛卡車運量，水路運輸供港物資運量持續上升。

當局指，大鏟灣碼頭「海上供港快線」，以供港生鮮食品為主打，接近七成生鮮食品均由大鏟灣駁船快線發往香港。

在2月28日，在深圳、惠州兩地海關的支持下，惠州順興食品有限公司的9000份供港預製菜首次通過大鏟灣碼頭「海上供港快線」運往香港。近期駁船快線持續滿載，3月3日已增設加班船，預計3月4日起將增至2班定時定點駁船，提昇運力至每天360標箱。

截至3月2日，大鏟灣碼頭累計開航10班次，運輸生鮮食品類累計185標箱（1607.1噸）、非生鮮食品類累計481標箱（2443.7噸）。

此外，「鹽田-香港」中遠海運天天班供港海上快線於3月1日正式啟航，首發駁船滿載165萬支核酸檢測試劑等防疫物資和民生物資共計748噸。截至3月2日，鹽田國際碼頭累計開航31班次，運輸生鮮食品類累計32標箱（242噸）、非生鮮類累計1597標箱（9582噸）。