人事變動｜康義任國家統計局一把手　4年前成天津「金融副市長」

周四（3日），據中國國家統計局官網「局領導」頁面顯示，天津市副市長、市政府黨組成員康義已出任國家統計局黨組書記、局長。



公開資料顯示，康義1966年8月生，現年56歲，湖南雙峰人，1986年7月加入中國共產黨，1988年7月參加工作，大學學歷，高級經濟師。

1988年7月，康義從上海財經大學經濟學系經濟學專業大學畢業後，長期在金融系統任職。他早年曆任中國建設銀行湖北省分行項目評估處科員、副科長、科長、副處長，中國建設銀行三峽分行副行長、黨委副書記、黨委書記、行長。2004年3月起，他先後任中國建設銀行湖北省分行黨委委員、副行長、黨委副書記。

康義已出任國家統計局黨組書記、局長。（國家統計局官網）

2007年4月，康義任中國建設銀行甘肅省分行黨委書記、行長。2009年12月任中國建設銀行福建省分行黨委書記、行長。2011年4月起，先後任中國建設銀行個人存款與投資部總經理、公司業務部總經理、批發業務總監。2016年11月，康義任中國農業銀行黨委委員、副行長。2018年1月，長期在金融系統工作的他空降天津任副市長，被稱為「金融副市長」。

中國國家統計局的主要職責包括承擔組織領導和協調全國統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任；建立健全國民經濟核算體系，擬訂國民經濟核算制度，組織實施全國及省、自治區、直轄市國民經濟核算制度和全國投入產出調查，核算全國及省、自治區、直轄市國內生產總值，彙編提供國民經濟核算資料，監督管理各地區國民經濟核算工作等。中共十八大之後，馬建堂、王保安、寧吉喆、康義先後擔任國家統計局一把手。

在康義之前，中國國家發改委黨組成員、副主任（正部長級）寧吉喆兼任國家統計局黨組書記、局長。周三（2日），中國政協十三屆常委會第二十次會議已增補寧吉喆為第十三屆全國政協委員、經濟委員會副主任。