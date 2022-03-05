兩會｜李克強發表政府工作報告　今年GDP目標增長5.5%左右

十三屆全國人大五次會議今日（5日）在人民大會堂開幕，國務院總理李克強作政府工作報告。



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政府工作報告提出2022年發展主要預期目標：國內生產總值增長5.5%左右；城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步；進出口保穩提質，國際收支基本平衡；糧食產量保持在1.3萬億斤以上；生態環境質量持續改善，主要污染物排放量繼續下降；能耗強度目標在「十四五」規劃期內統籌考核，並留有適當彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。

經濟增速預期目標的設定，主要考慮穩就業保民生防風險的需要，並同近兩年平均經濟增速以及「十四五」規劃目標要求相銜接。這是高基數上的中高速增長，體現了主動作為，需要付出艱苦努力才能實現。

政府工作報告又說，預計今年財政收入繼續增長，加之特定國有金融機構和專營機構依法上繳近年結存的利潤、調入預算穩定調節基金等，支出規模比去年擴大2萬億元（人民幣，下同）以上，可用財力明顯增加。新增財力要下沈基層，主要用於落實助企紓困、穩就業保民生政策，促進消費、擴大需求。

今年安排中央本級支出增長3.9%，其中中央部門支出繼續負增長。中央對地方轉移支付增加約1.5萬億元、規模近9.8萬億元，增長18%、為多年來最大增幅。