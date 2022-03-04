兩會｜人大：動態清零非追求「零感染」　中國對外提供疫苗最多

2022年全國兩會開幕在即，今日（4日）12時，十三屆全國人大五次會議舉行新聞發布會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。十三屆全國人大五次會議大會發言人張業遂說，本次大會5日上午開幕，11日上午閉幕，會期6天半。



十三屆全國人大五次會議議程共有10項，第一項，審議政府工作報告；第二項，審查計劃報告及草案；第三項，審查預算報告及草案；第四項，審議《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法（修正草案）》的議案；第五項，審議《第十三屆全國人民代表大會第五次會議關於第十四屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決定（草案）》的議案；第六項，審議《中華人民共和國香港特別行政區選舉第十四屆全國人民代表大會代表的辦法（草案）》的議案；第七項，審議《中華人民共和國澳門特別行政區選舉第十四屆全國人民代表大會代表的辦法（草案）》的議案；第八項，審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；第九項，審議最高人民法院工作報告；第十項，審議最高人民檢察院工作報告。



十三屆全國人大五次會議舉行新聞發布會。（新華社）

中國的反外國制裁法是應對遏制打壓的防禦措施

【13：04】張業遂稱，通過立法反制外國制裁、干涉和「長臂管轄」，是很多國家的通常做法。中國的反外國制裁法是一部指向性、針對性很強的專門法律，突出的是一個「反」字。中國不惹事，但也不怕事。對那些動輒揮舞制裁大棒的霸淩行徑，中國通過反外國制裁法等法律手段，堅定維護國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、組織的合法權益。

中國一貫主張在堅持和平共處五項原則的基礎上，發展同各國的友好關係，一貫反對霸權主義和強權政治。中國的反外國制裁法是應對遏制打壓的防禦措施，與一些國家的「單邊制裁」有本質區別。

中國已經向120多個國家和國際組織提供了超過21億劑疫苗

【13：03】張業遂指，到目前為止，中國已經向120多個國家和國際組織提供了超過21億劑疫苗，佔中國以外全球疫苗使用總量的三分之一，是對外提供疫苗最多的國家。這120多個國家中，絕大多數是發展中國家。中國提供的疫苗為很多發展中國家構築免疫屏障、恢覆社會生活發揮了重要作用，增強了發展中國家抗疫的能力、信心和決心。

中國將繼續堅持把發展中國家作為疫苗合作的主要夥伴。近期，習近平主席宣布將再向非洲國家提供10億劑疫苗，其中6億劑為無償援助，4億劑以中方企業與有關非洲國家聯合生產等方式提供，助力非洲國家實現非盟確定的2022年60%非洲人口接種疫苗的目標；再向東盟國家提供約1.5億劑的疫苗無償援助。

中國也一直高度重視並積極推動疫苗研發、生產、分配的國際合作。中國的一些企業也同多個發展中國家合作生產並灌裝疫苗，同多個發展中國家簽署聯合生產疫苗協議，初步形成了超過10億劑的年產能。國內一些企業正在進行mRNA疫苗研發，而且取得了積極進展。

美國彭博社記者提問。（香港01直播截圖）

中國從不歧視任何國家、任何企業，不存在所謂「經濟脅迫」問題

【12：4７】張業遂說，一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，是中國同所有國家發展雙邊關係的政治基礎。1991年，在中國同立陶宛簽署的建交公報中，立陶宛政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，明確承諾不和台灣建立官方關係和進行官方往來。去年11月，立陶宛政府宣布允許台灣當局設立所謂「駐立陶宛台灣代表處」，這嚴重違反一個中國原則，違背立方在兩國建交時所作的政治承諾。中國政府對此作出堅決回應，是完全正當、必然的。目前兩國關係中出現的問題責任完全在立方。

在國際貿易中，中國一向主張尊重世貿組織規則，營造公平競爭的市場環境，從來不歧視任何國家、任何企業，不存在所謂「經濟脅迫」問題。關於歐盟在世貿組織提起訴訟，我們認為這不具建設性。希望歐盟採取客觀公正的立場，不要將中立之間的問題擴大化或上升到中歐關係層面。

十三屆全國人大五次會議舉行新聞發布會。（香港01直播截圖）

將中國作為戰略競爭對手的做法，只會破壞中美互信與合作

【12：40】張業遂表示，去年11月，習近平主席同拜登總統舉行視頻會晤，就中美關係發展的戰略性、全局性、根本性問題以及共同關心的重要問題進行了充分深入的溝通和交流。中方對美政策是一貫和明確的。一個穩定的中美關系既有利於中美各自發展，也有利於維護和平穩定的國際環境，有利於有效應對氣候變化、新冠病毒疫情等全球性挑戰。相互尊重、和平共處、合作共贏，應該成為新時期中美正確的相處之道。

和平共處的關鍵是相互尊重，包括尊重各自選擇的政治制度和發展道路，尊重彼此的核心利益和重大關切，尊重不干涉內政等國際關係的基本準則。合作共贏符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的期待。

美國如何提升自身競爭能力是美國自己的事情，以中國發展為借口、將中國作為戰略競爭對手的做法，只會破壞中美互信與合作，也必將損害美國自身利益。以意識形態劃線，拉「小圈子」，搞集團對抗，都有悖於時代發展潮流，也根本行不通。

民主不民主實踐最有說服力，人民最有發言權

【12：30】張業遂表示，全過程人民民主是以習近平同志為核心的黨中央在深化對中國民主政治發展規律性認識的基礎上提出的重大理念。這個理念有兩個關鍵詞，一個是「人民民主」，一個是「全過程」。人民民主是社會主義的生命，人民當家作主是社會主義民主政治的本質和核心。中國憲法規定，國家的一切權力屬於人民，人民依照法律規定，通過各種途徑和形式管理國家事務、管理經濟和文化事業、管理社會事務。全過程是全體人民依法實行民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督、保證人民當家作主具體地、現實地落實到國家和社會生活之中。

中國發展全過程人民民主不僅有完整的制度程序，而且有完整的參與實踐。中國實行人民代表大會制度的政體，實行中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度、民族區域自治制度、基層群眾自治制度等基本政治制度，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，形成了全面、廣泛、有機銜接的人民當家作主的制度體系。以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系，包括選舉法、代表法、全國人大組織法、立法法、監督法等一系列法律制度安排，為發展全過程人民民主提供了堅實的法律保障。

民主不是裝飾品，不是用來做擺設的，而是要用來解決人民需要解決的問題的。一個國家民主不民主，實踐最有說服力，這個國家的人民最有發言權。實踐證明，中國特色社會主義民主政治制度，是根植於中國歷史文化、符合中國國情、解決中國問題的真實有效管用的民主。

十三屆全國人大五次會議大會議程共有10項。（香港01直播截圖）

動態清零不是追求「零感染」

【12:22】張業遂說，「動態清零」是在堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、認真總結經驗教訓的基礎上提出的防控方針。這個方針主要有三個方面的內容：第一，及時主動發現傳染源。第二，快速采取公共衛生和社會幹預措施，追蹤管理密接人員等，切斷傳播途徑。第三，有效救治患者。這個做法的目標是通過快速精準的全鏈條防控措施，實現以最小成本取得最大成效。「動態清零」不是要追求「零感染」，而是要盡快把疫情控制住。去年以來，中國內地疫情出現多點散發，部分城市採取了一系列防控措施。雖然這些措施對生產生活產生了一些影響，但這些影響是短期的，波及範圍也是有限的，它可以保證全國絕大多數地區和絕大多數人正常的生產生活。當然，任何防控措施都會有一些代價，但是同保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價是值得的。事實證明，「動態清零」做法符合中國實際情況，路子是對的，效果是好的。無論是從確診、死亡的數字看，還是從經濟發展的數據看，中國都是世界上防疫工作最成功的國家之一。正是堅持了有力有效的防控措施，中國在保持自身經濟社會發展的同時，為維護全球產業鏈供應鏈的穩定暢通和世界經濟的增長，作出了重要的貢獻。

【12:16】張業遂說，全國人大及其常委會在加強憲法實施和監督方面，主要是全面修改香港基本法附件一和附件二，制定監察官法。在貫徹新發展理念、推動高質量發展方面，主要是制定海南自由貿易港法和鄉村振興促進法。在健全國家安全法治體系方面，主要是制定反外國制裁法、陸地國界法和數據安全法。在加強民生和社會領域立法方面，主要是制定反食品浪費法、個人信息保護法、噪聲污染防治法。

【12:06】大會議程共有10項，包括審議政府工作報告等6個報告，審議地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法（修正草案）的議案、審議第十四屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決定（草案）的議案、審議香港特別行政區選舉第十四屆全國人民代表大會代表的辦法（草案）的議案、審議澳門特別行政區選舉第十四屆全國人民代表大會代表的辦法（草案）的議案等，目前各項準備工作已全部就緒。