兩會｜各地防疫要求不一影響出行　政協委員倡形成全國統一標準

內地自新冠疫情爆發以來就一直實施嚴格的管控措施，惟各地的防疫要求不同，對民眾跨市、跨省出行產生一定影響。全國政協委員、春秋航空董事長王煜在今年全國兩會期間，提交《關於形成全國統一的精準防疫標準的建議》，建議及時總結各地疫情防控成功經驗，整合形成全國統一預案。



全國政協委員、春秋航空董事長王煜在今年全國兩會期間，提交《關於形成全國統一的精準防疫標準的建議》。（東方網）

據「東方網」報道，王煜表示自己一直在航司工作，是以一個普通乘客的視角提出上述提案。王煜首先指，各地針對核酸檢測時間要求不同，「的地方只認當地醫院的核酸報告；有的要求72小時內的報告，有的則縮短為48小時。有的甚至還需要做多次核酸檢測。」他認為，每去一個地方都需要了解當地的防控政策，若出現信息偏差，會對老百姓的出行造成阻礙。

王煜又針對健康碼不通用的情況指，目前各省份均已形成了各自的健康碼體系和標準，但各地健康碼不通用，這一定程度上制約了人員往來，「個人疫情健康信息，如果不能及時在異地被掌握，也不利於迅速阻斷疫情。」

王煜建議，要做到行程碼、核酸報告、疫苗接種記錄等檢疫信息互認，在合適的時間，打造全國統一的信息平台。同時，要加快實現健康碼、核酸證明、疫苗接種等疫情防控關鍵信息的數據整合與共享，形成全國統一的數據平台。

王煜還建議，將相關防疫信息與身份證等載體結合，在機場、火車站刷身份證換票的同時，完成疫情防控所有必要信息的核驗。「不妨考慮引入面部識別等新興技術，實現無感通行。如此在機場、火車站、醫院、商場等人員聚集區域將不再需要設置大量人員層層篩查，大幅提高人員通行效率，節約大量社會人力成本。」