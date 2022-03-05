貴州男9.9元賣自家醃製酸菜遭買家索賠千元　賣家：老父為此痛哭

貴州黔東南州天柱縣的林先生因家境貧寒，上網販售自己父親自製的酸菜，一包9.9元（人民幣，下同），但卻遭買家以「三無」產品為由投訴，要求索賠千元。



林先生表示，自己75歲父親知道此事後，因為心疼他而難過到流淚。他表示，自己寧願被市場監管局罰錢也不願意賠償。目前，當地市場監管局正在對這起事件進行調解。



據內媒《瀟湘晨報》報道，貴州黔東南州天柱縣的林先生透露，自己因為上網售賣父親醃的酸菜，被消費者投訴到當地市場監管局，認定是來路不明的「三無」產品，並被索賠千元。林先生表示，自己不能理解，單價只有9.9元的酸菜，為何能要求他賠償1,000元。

林先生解釋，自己本來是從去年年底才開始在網上售賣家鄉的臘肉、臘腸等土特產，這些產品的證件都齊全。但後來，有網民諮詢他是否有賣酸菜，他就將父親自製的酸菜拿出來賣了幾袋。沒想到今年2月底，當地市場監管的工作人員到他家上門，他才知道自己的酸菜被投訴是三無產品。

林先生透露，自己與買家溝通後，對方表示需要賠償1,000元才能撤銷投訴，對方更稱「或者給個100也沒有問題」，林先生直覺自己是遇上了以發現產品問題為由，像商家索賠的職業打假人。根據網上資料顯示，林先生酸菜已經買掉9袋，但目前產品已經下架。



林先生坦言，自己販賣的酸菜確實沒有正規包裝，也沒有標註生產日期、保存期限等，確實是自己對相關法律法規不瞭解，但他願意積極整改並承擔相應的責任繳納罰款，但讓他賠償1,000元給這個買家，自己有疑慮。

林先生透露，寧可市場監督部門罰自己1萬、2 萬人民幣，也不想給索賠者一千元。他表示，自己不是不願意賠償，現在對方堅持要近百倍的賠償，讓他懷疑對方可能是職業打假人，「我寧願承擔違法責任也不願助長這種不道德的行為」。



林先生說，自己75歲的老父親知道他被索賠的消息後，他當即就生氣地哭了。林先生透露，自己的老父親說，「如果不是因為家庭貧困，怎麼會讓兒子在網上售賣酸菜呢？總共賣出幾斤酸菜，就遭遇了一起1000元的索賠，要是賣出更多的酸菜，還不知道會被索賠多少錢。」

林先生的遭遇在內地網絡得到廣泛的同情。林先生表示自己確實得到很多網友支持，但不想網暴別人，不願意公布買家的名字。

《瀟湘晨報》指出，3月4日記者從林先生所在的天柱縣市場監管局獲悉，工作人員目前已在跟進此事，林先生和買家也在溝通，具體處理結果要看兩人協商進展。