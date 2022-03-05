青海網民1元網購「野生大象」200天自己走上門　商家：只是圖開心

不少人都熱衷網購，但可曾想過網購一頭野生大象？周三（2日），有網民在社交平台曬出網購訂單，顯示她更花1.11元人民幣就得以網購了一頭野生大象，且寄送方式是「自己走過去」，200多天才能抵達，令人忍俊不禁。事實是，雖然商品上架一天內，月銷量顯示已超過100單，但其實買賣的並不是真正的大象，商家稱，買賣雙方都只是圖開心。



這一周三才上架的商品，圖片是一頭站立在草地上的大象，月銷量顯示已逾百單，人氣相當不俗。據網民與商家的對話顯示，在被問及大象多久能走過來時，商家對該名位於青海的網民稱，「青海的話200來天吧」，又指如不來，他會補發大象。隨後，商家還發來一段大象走路的片段，稱其已出發了。

事件傳出後隨即引起網民熱議和調侃，有人笑稱自己真的有朋友下單購買了，也有人稱「到貨了就是販賣野生動物」。但事實上，該款已命名為「大象自己過去（嘢生big象）」的商品並不是真正的大象，且商品詳情頁便寫著「非真大象，懂的來」。

商家表示，他會明確告知這不是真的大象，買賣雙方都只是圖個開心，若買家事後發起退款，他也會同意。不過平台商家熱線客服工作人員表示，商家上架商品後需要選擇商品類目，現時針對動物的類目只有活體寵物，且僅包括寵物貓狗，售賣大象即使只是虛擬產品，商家也有錯換類目之嫌，故消費者可以在平台發起舉報。