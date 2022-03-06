疫情｜內地新增本土個案302宗山東佔88宗　涉及15個省份

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（5日）內地新增本土確診病例175宗；另新增本土無症狀感染者127宗，合共302宗。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月3日又檢測24名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有85宗，北京有12宗，上海有29宗。



內地新增本土確診病例方面，山東88宗，均在青島市；吉林25宗，其中吉林市9宗、延邊朝鮮族自治州9宗、長春市7宗；廣東20宗，其中深圳市17宗、東莞市2宗、河源市1宗；河北14宗，其中石家莊市5宗、保定市4宗、邢台市4宗、邯鄲市1宗；內蒙古9宗，其中呼和浩特市7宗、鄂爾多斯市1宗、呼倫貝爾市1宗；廣西5宗，均在百色市；江蘇4宗，均在連雲港市；雲南4宗，其中德宏傣族景頗族自治州3宗、臨滄市1宗；浙江2宗，均在杭州市；陝西2宗，均在西安市；山西1宗，在晉中市；河南1宗，在鄭州市；含3宗由無症狀感染者轉為確診病例（吉林2宗，廣東1宗）。

本土無症狀感染者方面，吉林36宗，其中吉林市28宗、延邊朝鮮族自治州7宗、四平市1宗；廣東33宗，均在東莞市；上海28宗，其中松江區7宗、閔行區6宗、嘉定區4宗、徐匯區3宗、寶山區2宗、浦東新區2宗、黃浦區1宗、普陀區1宗、青浦區1宗、奉賢區1宗；雲南17宗，均在德宏傣族景頗族自治州；廣西7宗，其中防城港市6宗、百色市1宗；江蘇3宗，均在連雲港市；浙江1宗，在嘉興市；湖北1宗，在武漢市；海南1宗，在三亞市。

上海方面，上海昨日新增本土無症狀感染者28宗，年齡為10歲至56歲。當局已追蹤到密切接觸者113人，均已落實集中隔離觀察。對病例曾活動過的場所已進行終末消毒。

深圳口岸24名跨境貨車司機核酸檢測陽性

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月3日又檢測24名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從皇崗、文錦渡、深圳灣、蓮塘口岸出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、惠州、江門、汕尾、東莞、中山等，一共有85宗，其中深圳佔62宗。

北京方面，昨日新增12宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有29宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。