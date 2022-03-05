疫情｜深圳南山再有2名跨境貨車接駁司機涉疫違規　遭立案偵辦

據深圳市交通運輸局消息，繼2月22日一名黃姓港籍跨境貨車司機因違反疫情防控規定被立案偵辦後，近日再有兩名跨境貨車接駁司機違規，將被立案偵辦。



據悉，莫某延、何某傑接駁入境車輛後，違反「三點一線」閉環管理要求，存在疫情傳播風險。南山區深港跨境貨物運輸疫情防控工作專班發現該情況後，已按照相關防疫規定將二人移交南山公安分局，對其涉嫌違法行為進行立案偵辦，依法嚴肅處理。

當局提醒，深圳已實施跨境司機全流程、全鏈條、全透明閉環管理。對多名違反規定的跨境司機分別實施暫停豁免入境隔離資格60天和永久取消豁免入境隔離資格。涉嫌違法的，將移送公安機關立案調查，依法處理。

在2月22日，深圳市公安局南山分局曾通報指，當月20日10時30分許，深圳市公安機關接口岸管理部門通報，港籍男跨境貨櫃車司機黃某某存在違反疫情防控規定的行為，其核酸檢測呈陽性。經查，38歲的黃某某於當日淩晨入境作業，後違規與內地40歲男司機鄭某某進行場外接駁，並未按規定入住服務驛站。公安機關已對兩人涉嫌違法行為立案偵辦，並將依法作出處理。

另外，在2月26日，羅湖區疫情防控指揮部指，一名60歲劉姓港籍跨境貨車司機入境後違規在羅湖轄區非作業點的路邊與他人交接並裝卸貨物，違反「三點一線」閉環管理要求，存在疫情傳播風險，遭當地警方立案偵辦。