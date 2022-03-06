兩會｜民進中央促出台《反歧視就業法》　引導靈活就業形式發展

近年來，內地大學畢業生人數連年上升，但崗位需求增長乏力，畢業生就業形勢嚴峻復雜。為此，今年全國兩會期間，民進中央提出，營造有利於公平就業的法律環境，及時開展反就業歧視立法調研，盡快出台「反歧視就業法」。



澎湃新聞報道，民進中央建議，以專門法的高度對學歷、性別、年齡、地域等就業歧視問題做出立法規定，推動修改和完善勞動法、就業促進法等相關法律。對各類就業歧視行為實施嚴格問責，嚴禁招聘機構發布含有限定高等院校類型和學歷歧視的資訊，維護高等院校畢業生和其他勞動者的平等就業權。

民進中央還建議，加強高等院校畢業生就業監測、引導和服務。建立健全地區性高等院校畢業生就業監測與服務機制。加強規模性失業的風險預警和防範，利用智能公共就業信息化平台推進「互聯網+公共就業服務」，加強對高等院校畢業生的就業教育與引導等；引導高等院校畢業生靈活就業，健全勞動用工、社會保障和就業服務等相關政策制度，引導兼職就業、自由職業、網絡平台就業等靈活就業形式發展等。

民進中央提到，維護高等院校畢業生和其他勞動者的平等就業權。（視覺中國）

早在2015年全國兩會期間，十二屆全國人大代表、中華女子學院教授孫曉梅等36名代表提出了制定反就業歧視法的議案。全國人民代表大會財經委員會同意上述意見，認為反就業歧視法確有立法必要，建議有關部門加強調研起草，待草案成熟時，爭取補充列入全國人大常委會立法規劃或今後的年度立法計劃，安排審議。

2016年全國兩會期間，孫曉梅再次提出建議，強調當前中國社會迫切需要一部專門的反就業歧視法。

2017年，第十二屆全國政協委員、天津財經大學法學院教授侯欣一在接受官媒《法制日報》記者采訪時建議，制定一部反就業歧視領域的基本法律，針對當前突出的就業歧視問題作出規定，明確就業歧視的概念，建立反歧視的專門機構，同時規定救濟機制和措施，以真正保障勞動者遭受就業歧視後能獲得有效救濟。