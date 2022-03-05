兩會｜軍費預算1.45萬億元　近三年最高增幅　專家：發展依然克制

中國兩會正在進行，根據中國財政部在全國人大會議上提交的政府預算草案報告，中國今年軍費預算為1.45萬億元人民幣，引發外界關注。



對此，有外媒報道稱，這是中國自2019年以來軍費預算增幅首次突破7%，是近三年來最快增速。中國軍事專家傅前哨回應指出，中國的軍費支出完全是按照中國國防建設和國家安全的需求來制定，綜合來看，中國的軍費支出佔GDP比1%到2%的區間，表明中國在發展軍事力量方面是克制的。



據環球網3月5日報道，中國今年軍費預算為1.45萬億元人民幣，按年增長7.1%，增幅比去年上調0.3百分點。

中國軍費預算備受西方國家關注。（新華社）

中國軍事專家傅前哨表示，中國的軍費支出完全是按照中國國防建設和國家安全的需求來制定的，一方面中國要考慮到亞太地區的和平與安全。

另一方面，中國要考慮國家的安全和發展需要，比如在台海、南海和西南方向都面臨挑戰，也是必須要考慮的，尤其是兩岸的和平統一需要強大的軍事力量作為保證，否則就會出現動盪。

傅前哨稱，雖然外媒說中國今年增速是三年內最高的，但是再往前看，這個水平並不算高。這兩年中國的軍費提高總體而言非常克制。他指出，中國今年軍費預算總額是1.45萬億人民幣，而以2021年中國GDP總量突破114萬億人民幣來算，中國的軍費預算佔GDP總量的比率仍舊保持在百分之一點幾，不到2%。

傅前哨指出，西方大部分國家的軍費開支佔GDP的比率都超過2%，美國多年來的佔比都在3%-4%以上，而這次俄烏危機爆發後，美國更有人說要把佔比提高到5%到6%。傅前哨反問，為什麼外媒對美國7,500億美元的鉅額軍費不吱聲，對德國未來軍費也可能突破2%的佔比毫無意見，反而對中國正常的軍費增長說三道四？

俄烏衝突持續，有說法指美國將提高軍事費用預算。2022年3月2日，烏克蘭戈倫卡遭俄羅斯軍隊空襲，居民的家園受破壞，一名婦人悲傷痛哭。（AP）

針對部分外媒指出，中國軍費的增速高於GDP的增速目標，傅前哨反駁稱，中國的軍費增長是根據中國國防建設的需要來決定佔比，是非常正常的。

他續指，美國的人口3億多，中國的人口14億多。美國的軍費支出是中國的多少倍？何況中國軍費開支的增長速度低於去年GDP的增長率。

傅前哨表示，綜合來看，中國的軍費支出佔比保持在1%到2%的區間，表明中國在發展軍事力量方面是克制的。中國更大的關注度和資源傾斜方向還是在搞好經濟建設、照顧到民生問題的關切。

傅前哨強調，中國的軍費支出是根據國情來確定的。國防的重要性，就在於要提供一個穩定的環境，只有建立強大的國防力量，周邊的環境才能安全，才能滿足經濟發展的需要。