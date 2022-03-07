王毅就防烏克蘭人道主義危機提6大倡議　感謝各界助中國公民撤離

十三屆全國人大五次會議今日（7日）下午3時舉行記者會，因應近期俄烏局勢緊張，外長王毅就防止烏克蘭出現大規模人道主義危機提出六點倡議，並就烏克蘭政府及社會各界在中國公民撤離中給予協助表示感謝。



王毅就防止烏克蘭出現大規模人道主義危機提出六點倡議，一是人道主義行動必須遵守中立、公正原則，防止將人道問題政治化；二是全面關注烏克蘭的流離失所者，幫助其得以妥善安置；三是切實保護平民，防止烏境內出現次生人道災害。

同時，四是保障人道援助活動順利、安全開展，包括提供快速、安全、無障礙的人道主義准入；五是確保在烏外國人安全，允許其從烏克蘭安全離開，併為其回國提供幫助；六是支持聯合國在對烏人道援助方面發揮協調作用，支持聯合國烏克蘭危機協調員的工作。

外長王毅就防止烏克蘭出現大規模人道主義危機提出六點倡議。（新華社）

王毅表示，中方願為克服人道主義危機繼續作出自己的努力。中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。

王毅表示，駐烏克蘭使館、駐敖德薩總領館的外交人員多次深入火線，為中國公民撤離打開安全通道。在組織中國公民避難和撤離過程中，烏克蘭政府和社會各界給予友好協助，俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭、匈牙利、斯洛伐克、白俄羅斯等國也提供寶貴支持。

在撤僑行動中，中國在烏克蘭和周邊國家的華人華僑、留學生、中資機構全面動員，互施援手。由於當地局勢和個人原因，目前仍有中國公民滯留在烏克蘭，中方將與他們隨時保持聯繫，並為他們提供一切可能的幫助。