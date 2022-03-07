疫情｜深圳兒童感染者佔病例總數20%　留醫患者基本感染Omicron

深圳連日確診兩位數的本土病例。在今日（7日）的深圳疫情防控新聞發布會上，市衛健委二級巡視員林漢城介紹，目前在院病例感染的基本為Omicron，大部分為輕症患者，少部分為普通型或無症狀，無重型或危重型，中醫藥全程參與確診患者醫療救治。值得關注的是，此次疫情中兒童約佔病例總數的20%。



據介紹，對於輕型和普通型患者，醫院會強化早期識別預警、俯臥位通氣等，一人一策，給予中醫藥方劑提前干預，動態觀察病情變化、適時給予呼吸支持和對症治療。

對於有潛在高危因素和基礎性疾病的患者，醫護人員會重點監測其血氧飽和度、心率、呼吸頻率、體溫等臨床預警指標，早期氧療，及時干預，防止輕症轉為重症；對於病毒含量高的患者，醫護人員會採取抗新冠病毒藥物、鼻腔沖洗等治療，促進早日轉陰，避免向重症轉化。

林漢城表示，本次疫情中兒童約佔病例總數的20%，部分患兒的父母並非陽性病例，沒有同在定點醫院隔離治療。為此，醫院成立了以兒科護士為主的特護專班，由護士擔當照顧者，24小時貼身照料患兒的日常生活起居；兒科醫生監測病情，針對每個患兒制定相應治療方案。

3月7日，深圳疫情防控新聞發布會。市衛健委二級巡視員林漢城介紹，目前在院病例感染的基本為Omicron，大部分為輕症患者。（微信公眾號＠深圳大件事）

深圳市中醫藥防治新冠肺炎專家組組長、深圳市中醫院肺病科主任陳生介紹，深圳市在院的新冠肺炎患者，絕大部分是無症狀感染者和輕型患者，小部分是普通型患者。在本次疫情中，深圳以中西醫並重、中西藥並用，中醫藥全程參與確診患者醫療救治。

醫療團隊以中醫中藥為主，臨床上廣泛使用固本清肺方、茯苓湯、熱感方等，控制穩定；全市抽調呼吸、急診、感染中醫專家駐點三院。專家通過望聞問切，收集患者的症狀表現、舌苔脈象，採用中醫綜合療法，無一例從輕症轉化為重症。

陳生透露，後期出院患者的核酸檢測雖然已經轉為陰性，部分仍有乏力、咳嗽、精神狀態差等臨床症狀存在。為此，醫療團隊 制定康復方案，採用益氣養陰、宣肺化痰、化瘀散結的方法，清除餘邪，扶助正氣，指導患者進行呼吸康復功能鍛煉，快速恢復健康。