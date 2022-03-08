兩會｜栗戰書：人大健全特區憲制及法治秩序　愛國者治港穩穩落地

全國人大會議今日（8日）早上在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。全國人大委員長栗戰書發表的工作報告表示，過去一年，全國人大健全特別行政區憲制秩序和法治秩序，更好落實中央全面管治權和特別行政區高度自治權。修訂香港基本法附件一（《香港特別行政區行政長官的產生辦法》）和附件二（《香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序》），全面貫徹愛國者治港原則，形成一套符合香港法律地位和實際情況的民主選舉制度。



3月8日，十三屆全國人大五次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。全國人大常委會委員長栗戰書作全國人民代表大會常務委員會工作報告。（新華社）

工作報告表示，新選舉制度使愛國者治港穩穩落地，從政治上、制度上根本性地推動香港形成以憲法和基本法為基礎、真正落實「一國兩制」的良政善治，迎來了支持和保障香港長期繁榮穩定並融入國家發展大局的全新局面。

工作報告又指，全國人大貫徹總體國家安全觀，加快構建國家安全領域法律制度體系，制定反外國制裁法，健全完善反制裁、反干涉、反制「長臂管轄」的法律制度。根據這部法律，任何國家以任何藉口、任何方式干涉中國內政，損害中國國家、組織和個人利益的行為，中國都有權採取相應反制措施，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅決保護中國公民、組織的合法權益。

工作報告指，全國人大就涉疆、涉藏、涉港、涉台、涉海、涉疫和人權等問題闡明中方嚴正立場，堅決同各種圍堵、打壓、搗亂、顛覆活動進行鬥爭，同企圖顛覆中國共產黨領導和中國社會主義制度、企圖遲滯甚至阻斷中華民族偉大復興進程的一切勢力鬥爭到底。