兩會｜政協委員建議第三孩免費讀幼兒園　鼓勵企業提供免費托育

內地生育率低迷，自去年推出三孩政策後，全國各地都先後推出相關的配套措施或獎勵。

關於三孩政策背景下如何提高生育意願，全國政協委員、首都醫科大學附屬北京天壇醫院神經外科主任醫師張俊廷建議，各地應因地制宜地出台相關政策，降低生育成本，倡導第三孩免費讀幼兒園，同時鼓勵大企業、單位提供免費的托育服務。



張俊廷介紹，在調查研究走訪中，他發現大多民營幼兒園費用相對較高，不少家庭都考慮到經濟支出就不願意再生育孩子。同時，大部分都是雙職工家庭，家長只能將孩子交給年邁的父母照顧，「帶一個行，但是帶兩個、三個，老人也很辛苦，所以年輕人為了減輕老年人的負擔也不願意再繼續生孩子」。

為了提高生育率，他認為出台鼓勵生育的相關政策，包括生育津貼、延長產假、減少稅收等，降低生育成本，減輕經濟壓力，提升民眾的生育意願，相關政策刻不容緩。

張俊廷建議各地降低生育成本，倡導第三孩免費讀幼兒園，同時鼓勵大企業提供免費的托育服務。（微博＠北京青年報）

他建議，國家可給生育三孩的家庭予以一定形式的補貼，降低年輕人的生育成本，比如倡導第三孩免費上托兒所、幼兒園。同時，倡導大企業為職工提供免費的托幼服務，尤其是對一些雙職工家庭，幫助他們減輕負擔。

張俊廷認為，相關政策並非要由國家層面來統一出口，因為各地經濟發展狀態不同，發展程度不一，因此可由地方政府結合地方的實際情況，給予三孩家庭政策支持或經濟支持，盡可能減少孩子養育方面的後顧之憂。

值得一提的是，第七次人口普查結果顯示，2020年東三省的出生率排名最後，遼寧、吉林、黑龍江出生率分別為6.45%、6.05%和5.73%。張俊廷提出，在這些相對特殊的地區，國家可以給予一些政策傾斜。