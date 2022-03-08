兩會｜最高法指殘害婦女等當判死刑的判死刑　李亨利案被寫入報告

十三屆全國人大五次會議周二（8日）上午9時在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，最高人民法院院長周強作《最高人民法院工作報告》。工作報告提及，對殘害婦女兒童等犯罪當判死刑的判死刑。與此同時，伯利茲籍商人李亨利涉出資支持「反中亂港」活動一案也被寫入最高法報告中。



就2021年主要工作，報告指出，最高法審結案件28720件，地方各級法院審結、執結案件3010.4萬件，結案標的額8.3萬億元人民幣。對殘害婦女兒童、老年人等挑戰法律和倫理底線的犯罪，論罪當判死刑的，依法判處並核准死刑，堅決維護法治權威。另審結涉黑涉惡犯罪案件3409件18360人；審結貪污賄賂、瀆職等案件2.3萬件2.7萬人，秦光榮、王富玉等14名原中管幹部受到審判等。

「徐州八孩母親」風波是近期知名涉及對婦女犯罪的案件。其源於社交網一支影片，網民發現影片中有婦女被鐵鏈拴着，後續風波持續發酵。（影片截圖）

就2022年工作安排，要緊盯幫助中小微企業紓困解難20條司法措施落實落地。堅決依法反制外國對我國企業和公民實施的「長臂管轄」。加強婦女、兒童、老年人、殘疾人權益保護。嚴懲性侵、拐賣婦女兒童和收買被拐賣婦女兒童等犯罪，強化對被拐賣婦女兒童的司法保障等。

此外，報告特別提及，法院嚴懲危害國家安全和社會治安犯罪。嚴懲煽動顛覆國家政權、間諜竊密、邪教等犯罪，堅決維護國家政權安全、制度安全。對資助危害國家安全活動的李亨利依法定罪判刑。

據早前報道，央視曾引述廣州市和上海市的國家安全局幹警稱，在李亨利的資助下，「反華分子」楊某某多次將黃之鋒、周永康、羅冠聰、張崑陽引薦到境外與高級政府官員會面；在西方國家研究涉港制裁法案時，李亨利本人也會提出意見。幹警還稱李是「典型的漢奸行徑」。李亨利因資助危害國家安全犯罪活動罪，已於去年4月2日被判處有期徒刑11年。