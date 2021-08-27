政策一小步｜996工作制告終？最高法、人社部發典型案例明確違法

內地996工作制意指「早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天」，雖然阿里巴巴董事局主席馬雲曾形容「996是福報」，可其仍屢掀爭議，甚至曾出現知名企業員工加班後猝死的報道，令不少輿論均希望取消這種工作制度。對此，人力資源社會保障部、最高人民法院近日終於明確996工作制屬違法，並聯合發布了超時加班典型案例，被認為具有重要意義。



兩部門近日聯合發布了10宗超時加班典型案例，對工時制度、加班費用及勞動者休息休假權益等爭議問題的法律適用標准進行明確。當局表示，超時加班極易引發勞動爭議，影響勞動關係和諧與社會穩定，兩部門對此高度重視，決定加大仲裁機構和人民法院辦案指導力度，準確適用法律政策，統一裁判尺度。而公開發布典型案例一方面為提示用人單位違法行為風險，促進依法規範用工；另一方面為明確勞動者維權預期，引導勞動者依法理性維權。

其中一宗典型案例的主角為張某，其去年6月入職某快遞公司，工作時間被要求為早上9時至晚上9時，每周工作6天。2個月後，他以工作時間嚴重超過法律規定上限為由，拒絕超時加班，隨即遭到公司以試用期間被證明不符合錄用條件為由開除。後來，張某向勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁，委員會裁決涉事公司支付張某違法解除勞動合同賠償金8000元人民幣，並將案件情況通報勞動保障監察機構，後者再對該公司規章制度違反法律、法規規定的情形責令其改正，給予警告。

當局表示，超時加班極易引發勞動爭議，影響勞動關係和諧與社會穩定。（資料圖片）

最高法就該案例分析稱，為確保勞動者實現休息權，國內法律對延長工作時間的上限予以明確規定。用人單位制定違反法律規定的加班制度，在勞動合同中與勞動者約定違反法律規定的加班條款，均應認定為無效。

中國互聯網企業及科技企業普遍存在996工作制，馬雲以及京東創始人劉強東等均曾發聲，稱996是「福報」，是「奮鬥者自我要求」等，隨即遭輿論批評。

全國政協外事委員會主任、中國財政部原部長樓繼偉周四（26日）對外談及企業社會責任時就表示，企業社會責任的面很廣，簡單例子就是不能搞性別歧視，不能推崇996，「現在有一些互聯網企業甚至把996認為是一種優惠，按說國家規定是8小時五天工作制，使得員工有更好的、平衡的生活和工作，大家應該遵守這個。如果沒有適當的監管，都變成996，這樣的話減少了就業，對社會是不利的」。