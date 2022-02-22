司法公開遭遇網絡安全：中國最高法為什麼被警告

近日，中國大陸律師圈熱議一則消息，稱遼寧地方網信辦2021年12月份曾在整頓網絡整頓中不僅「大義滅親」，約談了本溪公安局運營的官方賬號「平安本溪」，甚至還對中國最高法下屬的司法公開平台「中國裁判文書網」進行過警告，令人大感意外。

這則消息據稱最初發布於2022年1月21日中央網信辦官網上。

消息稱，2021年12月，遼寧網信部門認真履行監管責任，嚴厲打擊網上各類違法違規行為，依法關停「鳳城市大梨樹酒業有限責任公司」「小柯資料網」等16家涉黃賭毒、非法經營網站，註銷「雨田程序」「撫順小滿商砼有限公司」等5家涉黃賭毒網站備案，約談「高賢網」「平安本溪」等違規發布不良訊息網站及賬號運營者102人次，警告「中國裁判文書網」「盤錦水務集團」等網站（賬號）16次，向有關主管部門移送違法違規線索67條。

這一消息近期被人注意，並受到熱議，目前包括中央網信辦官方網站等網站均已刪除相關報道。

這一報道之所以引起關注，自然與被罰的涉事運營主體有關。人們不僅好奇堂堂官方運營者會因為何種違規違法行為被處理，更因為網信主管部門權力之大，竟然與最高法「打架」。

該消息並未公布兩個運營者之所以被處分的原因究竟是什麼，不過從行文看應該與違法違規發布訊息有關，具體違法違規內容外界不得而知。

公開消息顯示，中國裁判文書網始創於2013年，是中國最高人民法院建立的全國法院統一的裁判文書公開平台，也是司法公開三大平台（包括審判流程公開、裁判文書公開和執行訊息公開）之一。

該網之創立目的在於監督司法，防止司法濫用，是中國推行全面依法治國的重要具體動作之一。自上線後，發展迅速，截至2022年2月份各類上傳文書將近1.3億份，累積訪問量突破800億次，成為包括律師界等在內許多人士的重要法律工具。

但是，因為種種原因，該網在運營數年後更新頻率出現下滑，未知是否與其目前涉及網絡安全爭議有關。

1、2021年全國法院公布行政裁判文書量103,177篇，較2020年504,923篇下降79.6%，比最高年份2019年的563,668篇減少81.7%；



2、刑事裁判文書2021年525,469篇，較2020年1,273,417篇下降58.7%，比最高年份2019年的1,500,106篇減少65%；



3、民事裁判文書2021年的7,377,231篇，較2020年13,945,922篇下降47.1%，比最高年份2019年的14,442,354篇減少49%。



有觀點認為，這明顯與中國當下社會發展、法院受理案件逐年遞增的趨勢完全不符合，背後原因值得追問。

根據《最高人民法院裁判文書上網公布暫行辦法》，除法律規定的特殊情形外，最高法院發生法律效力的判決書、裁定書、決定書一般均應在網路公布。但是，這其中的爭議焦點在於涉案當事人的個人訊息是否需要公開，如一般民事案件不涉及公共利益的訴訟是否需要公開，以及「特殊情形」的邊界是什麼……

正如上文所言，作為國家行政部門，網絡訊息安全部門正當履職無可厚非，但是當它以地方利益的化身出現的時候，是否有權挑戰最高法的司法公開權力，這的確是一個問題。

因應網路時代的膨脹，網信機關的存在感和權力大幅提升，尤其是在2014年經過機構重整獲得了監督管理執法權力後，幾乎年年都會發起淨網行動，聯合其他部門對網路傳播技術、傳播內容、網絡經營性活動採取強監管。這是一個十分值得注意和斟酌的新現象。