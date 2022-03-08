兩會｜博士研究生畢業愈來愈難？　委員建言畢業時間應彈性化管理

近年來，網上出現不少反映涉及碩士、博士研究生情況的聲音，包括博士畢業愈來愈難、學歷含金量不斷降低等等。

在兩會期間，不少委員都針對碩博生招考、培養等問題建言獻策。



近年來，不少高校大規模擴招碩士、博士研究生。教育部統計數據顯示，2021 年，在學研究生333.24萬人，全國共招收研究生117.65萬人。不過，學生只能通過招生考試報考研究生，少對考生綜合素質的考察，令碩博含金量不斷下降。

全國政協委員徐景坤建議，現行碩士研究生招生模式錄取方式較單一，仍是唯分數論，且報考碩士研究生的考生只能選擇一所志願學校，對考生風險極大也不公平。他建議，碩士研究生招生考試模式應改為申請審核制，以綜合成績來申請研究生，模仿博士生招生申請審核制，一名考生可以申請若干所學校讀研。

全國政協委員曾勇則建議提高推薦免試碩士研究生比例。曾勇認為，推薦免試的學生是經過了嚴格程序，綜合考核了學習成績、科研素質、志向目標等，同時進一步提高「推免」比例，令更多的優秀本科生從考研中解放出來，專注於完整的本科學習過程，尤其是研究型學習、挑戰性學習和科研訓練，提升本科和研究生培養質量。

全國政協委員易建強認為，研究生招生規模還有很大發展空間，建議將研究生招生指標權限完全下放給各招生單位，選擇研究生培養質量好的單位作為自主擴招試點，合理設置每位導師每年招生計劃；針對東西部差距，採用定向培養方式，規定東部各試點單位每年拿出一部分名額定向招收西部地區學生；對研究生招生名額備案，寬進嚴出，對未達到畢業要求的學生收回其學位期證書、對出現問題的導師採取一票否決制取消其招生資格等。

2022年全國碩士研究生招生考試拉開帷幕。（新華社）

值得一提的是，不時有高校博士生因超過最長修讀年限被學校清退。全國政協委員羅永章認為，博士生延期分為合理和不合理兩大類因素，合理的包括博士生研究課題難度大，或甚是在某一研究領域拓荒，充滿挑戰和不確定性；不合理的則將精力分散於其他事務上，如兼職、工作、家庭和生育等，或者科研能力不足，難以按時完成學業導致延期。

他建議，對博士生畢業時間實行彈性化管理。遵循科研規律，深入了解各研究領域的普遍研究週期，合理制定博士生學制，以保證大部分學生可以不必延期而正常畢業。同時，制定科學的延期管理制度，通過設置資格考試、中期考核等方法，對不專心學業或科研能力不足的博士生進行嚴格監管，避免不合理延期，必要時及時淘汰。

同時，不少博士生因未在頂尖期刊發表論文而導致延期畢業。全國政協委員李玉生指出，要求博士生申請學位必須發表一定數量的學術論文，實際上把屬於高校和科研機構對博士生的學術評價權拱手讓給了期刊編輯，導致博士生更加重視學術論文發表，建議博士生發表學術論文與申請學位應該脫鉤，而非申請學位的前置條件。

2022年全國碩士研究生招生考試開考，在江蘇南京林業大學考點，考生開始進入考場。（視覺中國）

除此之外，全國政協委員劉昌俊建議調整、完善博士生獎資助體系，逐步取消研究生國家獎學金，適當普遍提高博士生待遇，努力爭取將一流人才留在國內讀博。為適應當前經濟社會發展需求，建立、完善博士生婚育休假制度，解決人才發展相關的後顧之憂。

針對近年來部分高校發生多宗研究生用工權益受侵害事件的情況，民革中央建議明確研究生勞動者地位。研究生被外派到用人單位或在學校實驗室從事導師委派的與他方單位有經濟關聯關係的工作，立法上均應明確研究生勞動者的主體地位。

另外，將研究生納入非全日制用工制度保護，從立法上強制用人單位與研究生簽訂書面協議，將用工的薪酬待遇與工作內容掛鉤，並確定研究生工傷保險賠償項目及標準。