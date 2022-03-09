中國載人航天工程總設計師：神舟飛船安全可靠　可用於太空旅行

撰文：施予
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中國載人航天工程總設計師周建平表示，神舟飛船可用於太空旅行，其可靠性和安全性已得到充分考驗，飛行環境條件也被證明能讓人們健康地度過太空飛行過程，但是中國太空站現在還處於關鍵技術驗證階段，現在的目標是把太空站建好，發揮其科學和應用價值。

據中新社3月9日報道，周建平表示，太空站建造完成後，很多工作將轉向科學探索、科學實驗與應用，其中會涉及很多在軌載荷操作，包括運送、安裝、調試新載荷，有時要根據實驗情況在軌調整試驗方案等，這需要更加專業的人士參與，因此今後會有更多類型的航天員在中國太空站工作。

針對航天飛行工程師、載荷專家何時可以進入中國太空站，周建平表示，「神舟十四號和神舟十五號乘組主要還是完成空間站建造階段任務，之後會根據需要，安排另外兩類航天員執行飛行任務，大家可以期待，不會用很長時間。」

他還指出，神舟飛船同樣可用於太空旅行。經過多年工作，神舟飛船的可靠性和安全性已得到充分考驗，飛行環境條件也被證明能讓人們健康地度過太空飛行過程。但是中國太空站現在還處於關鍵技術驗證階段，馬上又要進入建造階段，現在的目標是把太空站建好，發揮其科學和應用價值，這是建設中國太空站最重要的目的。

周建平指出，載人登月是國際熱點話題，中國也在對載人登月進行深入研究和論證。中國具備實施載人登月重大工程的技術基礎能力、工業能力，相信不用很長時間就能實現載人登月目標。此外，火星更遙遠，是人類載人探索太空的重要目標，「目前載人登火的工程難度、技術難度還很大，但是我相信人類的足跡能夠踏上火星。」

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