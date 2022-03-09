疫情｜內地增555宗本土個案吉林佔174宗　逾80宗個案由香港輸入

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（8日）內地新增本土確診病例233宗；另新增本土無症狀感染者322宗，合共555宗。其中吉林共有174宗本土個案，山東有165宗。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月6日又檢測21名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有49宗，北京有2宗，上海有27宗，四川有4宗。



內地新增本土確診病例方面，吉林94宗，其中吉林市73宗、長春市12宗、延邊朝鮮族自治州9宗；山東59宗，其中青島市55宗、日照市2宗、淄博市1宗、威海市1宗；陝西17宗，其中西安市10宗、寶雞市6宗、漢中市1宗；天津12宗，其中西青區11宗、津南區1宗；河北11宗，其中邢台市5宗、保定市3宗、石家莊市2宗、滄州市1宗；江蘇11宗，均在連雲港市。

廣東7宗，其中深圳市6宗、東莞市1宗；北京6宗，其中朝陽區4宗、海淀區2宗；雲南4宗，其中昆明市2宗、德宏傣族景頗族自治州2宗；山西3宗，其中運城市2宗、晉城市1宗；內蒙古3宗，其中呼和浩特市2宗、阿拉善盟1宗；上海3宗，其中靜安區1宗、閔行區1宗、嘉定區1宗；遼寧1宗，在瀋陽市；黑龍江1宗，在哈爾濱市；浙江1宗，在湖州市；另外含13宗由無症狀感染者轉為確診病例（山東9宗，山西2宗，遼寧1宗，廣東1宗）。

本土無症狀感染者方面，山東106宗，其中青島市93宗、威海市13宗；吉林80宗，其中吉林市65宗、長春市10宗、梅河口市2宗、延邊朝鮮族自治州2宗、松原市1宗；上海62宗，其中松江區14宗、閔行區11宗、寶山區11宗、徐匯區9宗、嘉定區7宗、浦東新區3宗、青浦區3宗、普陀區2宗、長寧區1宗、靜安區1宗；雲南24宗，其中德宏傣族景頗族自治州23宗、臨滄市1宗。

廣東20宗，均在東莞市；黑龍江14宗，均在牡丹江市；江蘇4宗，均在連雲港市；廣西4宗，其中防城港市2宗、崇左市1宗、百色市1宗；山西2宗，均在運城市；遼寧2宗，其中瀋陽市1宗、丹東市1宗；內蒙古1宗，在阿拉善盟；安徽1宗，在安慶市；重慶1宗，在渝北區；甘肅1宗，在白銀市。

深圳口岸21名跨境貨車司機核酸檢測陽性

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月6日又檢測21名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從深圳灣、文錦渡、蓮塘、沙頭角口岸出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、東莞、珠海、惠州、江門、中山等，一共有49宗，其中深圳佔32宗。

北京方面，昨日新增2宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有27宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。四川方面，昨日有4宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。