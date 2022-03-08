疫情｜張文宏：抗疫需衡量成本效益　要避免一刀切犧牲正常生活

國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨日（7日）在微博發文稱，中國抗擊疫情到了新的階段，既要避免一刀切，也不能發生「規模性的疫情反彈」失控，期間衡量的主要標準是抗疫的成本效益，如何既達到抗疫的工作目標，又不要盲目一刀切，以犧牲正常生活為代價達到所謂的「清零」目的。



張文宏表示，在今年兩會期間，國家主席習近平在內蒙古代表團上的講話中指出要「守住不出現疫情規模性反彈的底線」。這充分體現了中國近期防疫的總體工作目標。輸入病例或者本土病例可能一直會有，但是目標是始終將流行控制到極低水平，不引起規模性的反彈，不引起醫療資源的擠兌，這樣就有條件通過精準防控來盡量保證民眾正常的生活。

張文宏指，這點應該是非常明確的總方針，無論採取的是清零政策、動態清零政策、精準動態清零政策、逐步動態開放的政策，不出現疫情規模性反彈將是防疫底線。

張文宏又指，針對未來抗疫，疫苗策略的布局將是重中之重。他的團隊完成了上海近6個月的2266宗病例的分析，發現在所有病例中疫苗接種的比例已經達到94%左右，在疫苗高接種率的背景下，如果醫療資源得到了充分的保障，所有病例均未發展至危重症，無一宗死亡。

張文宏稱，這再次明確了疫苗接種與重症病例發生率的強相關性。兩針疫苗接種後，仍有一定比例會發生至需要吸氧的重症狀態，但是在加強第三針免疫接種後的病例中，重症發生率降低至0.1%，更無一宗發展至危重症。