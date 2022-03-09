抖音「抹除同質化粉絲」功能打撃情節雷同內容　違規用戶大減75%

自2021年以來，各類平台上頻繁出現以同質化文案博流量的帳號，對此，短片社交應用程式抖音展開了多次專項打擊，並在近日推出「抹除同質化粉絲」功能，以系統打擊相關內容黑產現象。據悉，新功能上線以來，抖音同質化違規用戶數量已大減75%。



據了解，所謂以同質化文案博流量的帳號，即通過搬運情節雷同的內容，吸引新粉絲關注帳號，再通過直播帶貨、交易帳號等方式進行變現。例如，有網民僅僅透過一輛車，就能夠拍成上百集的連續劇。常用套路是站在車前自拍，或者對車進行簡單拍攝，再配上一些隨意編造、具爭議性的話題文案以吸引點擊關注。

有網民僅僅透過一輛車就能夠製作大量內容博流量。（抖音）

抖音安全中心相關負責人表示，短期封禁或者禁止其發稿無法真正切斷其利益鏈條，甚至讓其覺得違規性價比高，故需要推出更精準、嚴格的功能。

而今後透過「抹除同質化粉絲」功能，若帳號連續兩次被發現存在同質化影片，就會在被封禁30天的同時，違規內容獲得的粉絲也一併移除；如果第三次違規，帳號更會被無限期封禁。

違規內容被處理。（抖音）

相關負責人表示，粉絲增長是同質化最大的動力，透過新功能，不當收益得以切斷，震懾了違規行為。而該規定既可以有效打擊同質化違規現象，又可以讓用戶有機會改過自新。他又稱，如果發現同質化帳號存在灰黑產交易，則會直接處以最嚴處罰，對其進行無限期封禁。

據悉，為治理同質化違規內容，抖音經已打造了包括上線同質化內容對比文庫，建立審核標準，實時審核新增違規影片等能力的完整體系，而「抹除同質化粉絲」功能是最新環節。目前，針對同質化現象，抖音已先後清理43258個影片，處罰1084個帳號。