台灣藝人張庭林瑞陽大陸公司涉傳銷被查　微博抖音帳號遭封禁

近日，台灣知名藝人林瑞陽、張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿易有限公司因涉嫌利用網絡從事傳銷活動被查處一事引起熱議。



1月2日，張庭抖音帳號被禁止發布作品。違規處罰說明顯示，原因為「不符合社區規範」，將於1月16日解封。此外，張庭、林瑞陽夫婦和兩人創立的美妝美容品牌「TST庭秘密」微博也被禁言。



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近日，石家莊市裕華區市場監督管理局以《查證函回覆》的形式，公開披露了知名日化品牌「TST庭秘密」運營主體達爾威公司涉嫌利用網絡從事傳銷活動被查處的進展。該局早在今年6月5日就已對上海市達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷進行立案調查，「因其利用金融機構轉移或隱匿涉傳銷資金，該局已依法申請人民法院採取保全措施，目前案件在進一步調查中」。

針對石家莊市裕華區市場監督管理局對上海市達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷立案調查一事，「TST庭秘密」官方微博12月29日回應稱，上海達爾威是一家合法經營的公司，自成立以來始終遵從政府指導，「堅持合法經營，依法納稅」。張庭及林瑞陽遭禁言前的最後一條微博就是轉發「TST庭秘密」的該則聲明。

據了解，裕華區市監局在對達爾威的銀行賬户進行查詢後，發現該公司利用金融機構設立銀行賬號，大量轉移和隱藏市場資金。為防止造成國家重大損失，裕華區市監局依法申請法院採取財產保全措施。據石家莊市裕華區市場監督管理局相關人員透露，此次被凍結的資金高達6億元人民幣（分兩次凍結，主體公司3億元人民幣和某代理、團隊長凍結3億元人民幣）。

裕華區市場監督管理局反不正當競爭科工作人員提到，林瑞陽、張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿易有限公司具備傳銷的三個特徵，即「拉人頭、繳納入門費和團隊計酬的金字塔結構」，此外更宣導會得到「高額回報」。

工作人員還提到，由於該案件時間跨度長、參與人員多、涉案金額大。目前，該案件已進入審計階段，即對上海達爾威的財務數據及後台進行審計。