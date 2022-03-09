兩會｜人大代表倡允許45歲提前退休　以緩解少子化、恢復家庭功能

第十三屆全國人大代表孫維周二（8日）就延遲退休問題時提到，可以推行更大尺度的彈性退休機制，如以現行的60歲為標準年齡，上下15歲浮動，意味允許民眾在45歲提前退休，以此緩解養老金壓力、晚婚、少子化等問題。這引起輿論關注，甚至有聲音認為提前退休更有利於家庭和諧。



孫維發文表示，綜合各國的做法，延遲退休主要有三類，一是男女並軌，將原本不同的男女退休年齡一致起來；二是小步慢走，每年延遲幾個月或每幾個月延遲1個月；三是彈性退休，將退休金與退休時間掛鉤，早退少拿、晚退多拿，個人根據自身情況自行選擇。可是就實踐而言，實施延遲退休的國家反而出現年輕人拒交養老金、出生率持續下滑等新問題，導致社會不穩定。

孫維倡允許人在45歲時選擇提前退休。（九派新聞）

她建議，可以推行更大尺度的彈性退休機制，允許人在45歲選擇提前退休，認為這看似與延遲退休相矛盾，實際上卻有五個好處。首先是可以切實發揮社會保障的保底功能，讓因為身體健康、家庭需要等各種原因不能繼續工作的群體得到基本的生活保障，有助於化解部分年輕人不願交養老金的問題。然後，雖然提前退休讓一部分人更早領養老金，但領取標準的相應降低，並不一定會增強養老金的總體壓力。加上同步選擇晚退休的人，養老金的韌性可同步增強。

再者，這有助於緩解少子化。她解釋，年輕人晚婚是導致少子化的原因之一，而晚婚的部分原因是年輕人參加工作越來越晚，後者的部分原因又是上學時間越來越長、工作崗位的競爭越來越激烈等，令到以往年輕人畢業、就業、戀愛、結婚、生孩子，正在從一個連續的過程割裂成不同的人生事件。而通過提前退休，年輕人的就業機會得以增加，有助從減少晚婚晚育的角度緩解少子化。

最後，她認為彈性退休機制可讓更多人早日回歸家庭，從而恢復家庭對老人和孩子的撫養能力，恢復家庭的功能。個人亦可以在體力精力更充沛的階段，更好地轉變他的社會參與形式，讓他更久地參與到社會之中。

公開資料顯示，孫維現為西安廣播電視台主任播音員，節目主持人。第十二、十三屆全國人大代表 ，陝西省和西安市政協委員，全國青聯常委，陝西青聯副主席 ，西安市青聯副主席，西安市黨外知識分子聯誼會副會長，《e 路詩語》創始人。 2015年兩會期間，她曾因高顏值被各大媒體追捧為「美女代表」走紅網絡。