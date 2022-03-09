兩會｜沈春耀：稅收徵收管理制度化　研判明星巨額逃稅是否入刑

近年來，內地知名藝人、網紅主播因偷逃稅被追繳巨額稅款、滯納金和罰款。全國人大代表、全國人大常委會法工委主任沈春耀，建議研判明星巨額逃稅是否入刑。



對於藝人偷逃稅，沈春耀建議嚴格執行有關法律規定，推動稅收徵收管理工作的制度化、常態化，對於稅款、罰款金額巨大，是否適用刑法有關首次查處並及時補繳的、不予追究刑事責任的條款，加強研判。

人大法工委主任沈春耀。（資料圖片）

內地對於演員偷逃稅的處罰方式和力度早有先例。2002年前後，北京市地稅局調查發現演員劉曉慶偷逃稅款1400多萬元（人民幣，下同），外加滯納金500多萬元。調查期間，劉曉慶在看守所被羈押了一年多，最終未被檢方起訴。

2018年，央視前主持人崔永元曝光藝人通過陰陽合同，掩蓋真實收入，曝光內容明確涉及范冰冰。經國家稅務總局指查明，范冰冰最終被追繳稅款、滯納金及罰款共計近9億元。

2021年，內地女星鄭爽被前男友張恆曝光賺取1.6億元天價片酬，卻為了偷稅避稅而簽訂陰陽合同。上海市稅務局第一稽查局查明，2019年至2020年，鄭爽未依法申報個人收入1.91億元，偷稅達到4526.96萬元，少繳稅款2652.07萬元，經追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元。

除了藝人，多名網絡主播亦被揭發偷逃稅。2021年12月，浙江省杭州市稅務局稽查局查明，有「帶貨一姐」之稱的薇婭（本名黃薇）在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款6000萬元，依法對其作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並罰款共計13.41億元。

除此之外，薇婭的微博、淘寶直播、抖音、快手等平台的帳號被封。中國網絡社會組織聯合會發布聲明稱黃薇偷逃稅款行為「造成了極為惡劣的社會影響」，已不符合網絡誠信宣傳大使聘任條件，將撤銷薇婭的網絡誠信宣傳大使聘任。