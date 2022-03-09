彭博：中國醫療系統龐大且不完整　難以放棄動態清零策略

《彭博》近日發表文章，就中國為何不放棄「動態清零」策略作出分析，認為中國醫療保健系統沒有做好充分準備的情況下，任何背離「動態清零」策略的重大轉變都有可能導致一場公共衛生危機。



內蒙古額濟納旗去年10月中旬的幾十宗新冠確診令當地醫院不堪重負。（新華社）

文章先以內蒙古額濟納旗舉例，當地人口約有3萬，去年10月中旬的幾十宗新冠確診令當地醫院不堪重負。據媒體報道，地方政府不得不用火車將140多名患者轉移到1000多公里外的省會呼和浩特。但沒過多久，呼和浩特收治新冠患者的醫院亦開始尋求幫助。11月初，一名醫生告訴媒體，醫院「沒有能力一下子收治這麽多病人。」

文章認為，這一經歷表明，中國龐大而零散的醫院網絡因資源分配不均和投資不足而步履蹣跚，面對新冠病毒是多麽脆弱。此外，若中國像世界上其他地區一樣放任這種疾病蔓延，有可能出現前所未有的個案和死亡，這可以解釋為什麽中國不願接受新冠疫情的地方性流行。據了解，官員們計劃在2022年之前保持現有的政策，但也表示願意微調政策。

「彭博情報」高級醫療分析師Mia He說，「如果中國重新開放邊界，醫療保健系統肯定會受到很大的挑戰。」她又說，「中國醫療資源有限，這預示著系統將面臨巨大的壓力。」

梁萬年去年12月說，如果將新冠病毒感染率和龐大的人口相乘，在一個14億人口的國家，就會得到一個龐大的重症和死亡的數字。（張浩維攝）

文章又提及，國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年去年12月說，如果將新冠病毒感染率和龐大的人口相乘，在一個14億人口的國家，就會得到一個龐大的重症和死亡的數字。「這意味著它是一個重大的公共衛生、社會和政治問題，必須得到控制。」

文章指，中國過去兩年報告的新冠肺炎死亡人數不到5000人，而在人口規模約為中國四分一的美國有超過95萬人死亡。

文章表示，在疫情流行下，中國的醫療保健系統已成為公眾不滿的根源，雖然政府擴大了農村醫療和國家醫療保險的覆蓋範圍，但2020年平均每1000人只有不到3名醫生，落後於主要發達國家。一個關鍵的挑戰是醫療資源分配不均。對於生活在農村的約5億中國人來說，獲得醫療資源和醫院床位的機會比城市居民要低得多。在北京和上海，每1000人中就有5名以上的醫生。這也導致了醫療遷移，據媒體報道，北京和上海頂級醫院近年收治的患者有40%來自中國其他地區。

疫情爆發初期，湖北武漢建設的火神山醫院。（新華社）

文章稱，疫情初期，中國迅速建立了臨時（方艙）醫院和隔離設施，但其中大部分已被拆除或停用。據一位熟悉中國國家衛生戰略的人士透露，國家已要求大醫院提高及早發現和控制傳染病的能力，治療仍應集中在定點醫院。如果有需要，中國可以重新建立收治輕癥患者的臨時醫院。