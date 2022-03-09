兩岸關係｜張志軍：「九二共識」不可能過時或翻篇

今年是「九二共識」達成30周年，全國人大代表、海峽兩岸關係協會會長張志軍表示，「九二共識」強調兩岸同屬一個中國，不管台海局勢如何變遷，「九二共識」都沒有、也不可能過時或者翻篇，始終是改善及發展兩岸關係的定海神針。



張志軍在接受「看台海」專訪時表示，「九二共識」是海協、海基會制度化協商的政治基礎，逐漸發展為國共兩黨交往及兩岸關係和平發展共同政治基礎的重要組成部分。「九二共識」對兩岸建立互信，開展對話協商，推動兩岸關係和平發展發揮不可替代的重要作用。

張志軍指出，2016年民進黨上台後就單方面否定「九二共識」，拒不承認其核心意涵，刻意在島內挑起爭議。企圖改變「兩岸同屬一個中國」的法理和事實，改變兩岸關係和平發展的局面，這是兩岸關係陷入緊張動蕩的根源。

張志軍表示，當前台海方向的風險挑戰和不確定、不穩定因素增多，兩岸關係更趨複雜嚴峻。他說，島內的「台獨」分裂勢力挾洋自重、「倚美謀獨」；外部勢力為遏制中國發展不擇手段，企圖「以台制華」，兩股勢力加緊勾連，沆瀣一氣，動作頻頻，「挑戰我們的底線」。

張志軍強調，大陸要強化精準施策，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉。同時，不斷完善同台灣同胞分享發展機遇和落實同等待遇的政策措施，為台灣基層民眾、青年群體參與兩岸交流合作提供更多的便利條件。要大力支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設海峽兩岸融合發展示範區。

國務院總理李克強3月5日，發表政府工作報告的涉台內容時提到，「我們要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。」

去年5月，台灣陸委會曾表示「歷史已經翻過一頁」，無需再討論「九二共識」相關問題。