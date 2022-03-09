烏克蘭局勢｜台學者：中國大陸看到西方對俄國制裁「膽顫心驚」

俄烏局勢緊張，首都基輔市中心槍砲聲不絕於耳。近年兩岸關係緊張，最新國際形勢亦帶動不少相關討論，台灣更有聲音擔憂「今日烏克蘭、明日台灣」。

國民黨智庫今日（9日）舉行「俄烏戰爭對國際和兩岸關係的衝擊」座談會，有學者認為中國大陸已經選邊站，中國大陸認為西方更重要，看到西方對俄羅斯的制裁後「膽顫心驚」。



台媒《聯合報》報道指，國民黨智庫國家安全組召集人林郁方認為，中國大陸對俄羅斯一直保持警戒，並沒有像外界認為的支持俄羅斯，對於克里米亞的獨立地位也沒有支持俄羅斯。此外，相較西方抵制，俄羅斯積極參加冬奧，北京卻在烏克蘭問題上表現中立，對俄羅斯來說不夠友善。

林郁方認為，對於中國大陸來說，反美還是主軸，但中國大陸在烏克蘭問題上已經選邊站，中國大陸認為西方更重要，看到西方對俄羅斯的制裁「膽顫心驚」。

台灣大學政治系教授左正東也認為，中國大陸可能從無奈支持俄羅斯，到意欲擺脫尷尬處境。以現況來看，提供被制裁對象一個逃脫制裁的空間，就可能變成第二目標，北京相當謹慎。

台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生則表示，烏克蘭撐了兩周，得到西方國家的聲援；如兩岸爆發戰爭，台灣的國防力量也必須撐一陣子，才可能得到國際社會的支援。不過他認為，這次俄烏衝突給予的啟示，是台灣應該要去想如何避戰，而不是如何準備戰爭，這是台灣這次要學到的功課。