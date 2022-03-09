疫情｜深圳：員工隔離應視同提供正常勞動　企業需照常發放工資

受新冠肺炎疫情影響，深圳市多個小區需要實施封控措施。

今日（9日），深圳市人力資源保障局副局長吳軍軍介紹，若員工‍‍是新冠肺炎患者、病原攜帶者、疑似病人，密切接觸者‍‍等需接受隔離治療或醫學觀察等措施‍‍，用人單位應當視同提供正常勞動，並支付其上述期間的工資。



吳軍軍提到，‍‍其他情形按以下情況分別處理。一是用人單位安排勞動者‍‍通過電話網絡等方式提供正常勞動，按正常勞動支付工資。‍‍二是用人單位安排勞動者使用帶薪年休假，用人單位自設福利假等各種假的，按相關假的規定支付工資。

三是勞動者‍‍既不能通過其他方式提供正常勞動，也未休假的‍‍用人單位參照停工停產期間工資支付相關規定，與勞動者協商，‍‍在一個工資支付週期的，按照勞動合同約定的工資標準支付工資；超過一個工資支付週期的，用人單位發放生活費的標準，‍‍按不低於深圳最低工資標準的80%支付，其中一個工資支付週期‍‍最長不超過30天。 ‍‍

3月9日，深圳市舉行疫情防控新聞發布會。（微信公眾號＠深圳衛視深視新聞）

在疫情期間，不少企業都面臨經營困難，深圳市將扶持企業延續實施失業保險，工傷保險階段性降低費率政策，‍‍並同步實施浮動費率，預計兩項合計可為全市企業減19.53億元。

此外，深圳市會實施失業保險的返還，並著重加大對中小微企業的幫扶力度，‍‍預計全年返還資金將超過25億元，且返還‍‍無需企業申報。深圳人社部門通過大數據比對，只要企業符合政策條件，‍‍資金就會直接發放到企業的社保繳費帳戶。

在創業扶持、用工服務、技能培訓方面，深圳市將加大創業擔保貸款支持力度，今年計劃將小微企業創業擔保貸款資金池提高到40億元，並繼續予以貼息，切實緩解中小微企業融資難、融資貴問題。

同時，運用大數據加強人崗信息精準匹配，密集開展專場招聘活動，促進供需兩側高效對接。截至3月8日，深圳市累計舉辦線上招聘活動90餘場次，發布崗位數7.2萬個。

從1月25日起，‍‍深圳人社部門聯合8家線上培訓平台，開展全民學技能的主題公益活動，‍‍共提供6500門合計25萬分鐘的技能課程，‍‍在疫情期間供廣大職工免費學習。截止3月8日，全市約‍‍60萬人次參與了線上的免費培訓，‍‍活動將一直持續至3月31日。