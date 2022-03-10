兩會｜演藝界政協委員批國足丟臉遭前隊員反擊　網民：不讓人說？

全國政協委員、喜劇表演藝術家鞏漢林，發表呼籲多鼓勵宣傳勞動模範的建議，但因其言論提及中國足球，稱「完全給中國人丟臉」，而引發廣泛關注。



鞏漢林近日針對某些高收入者，發表言論稱，「明星收入幾千萬上億，還在偷稅漏稅；某足球隊年收入三百萬、五百萬甚至上千萬，球場上沒有看到他們進球，完全給中國人丟臉」。

此言論一出，引發大量網民共鳴，「技不如人，拿那麽多錢，進不了球，確實丟人」、「中國足球確實給中國丟臉，這是否認不了的」、「說的沒毛病啊，拿著上千萬進不了球，不是丟人是啥」。

據《東方體育日報》報道指，有前國足主力球員對此表示，並不認同鞏漢林諷刺男足年收入幾百萬甚至上千萬卻進不了球這個觀點，「這就像我們平時也會說哪個明星在電影電視裡露了個臉，然後幾百萬幾千萬就拿走了一樣。」該球員續指，不要拿自己的愛好去挑戰別人的專業。

內地足球評論人董路亦對鞏漢林言論作出評價。（微博）

對於自己的言論引發熱議，鞏漢林接受《中新社》訪問時稱，自己的本意是希望多鼓勵宣傳勞動模範，相比較收入並不低卻偷稅漏稅的明星、網紅、賣貨的人，勞動模範與之形成天壤之別。

鞏漢林表示，正是因為自己看到這樣的差距，才在今年兩會期間建議重新制定表彰勞動模範標準，「特別希望國家能重新審核制定更加系統的國家級標準，來表彰我們的勞動模範。」