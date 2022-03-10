兩會｜人大代表倡普及來華留學生漢語言文化考試　提高國際傳播力

全國人大代表、南京信息工程大學教授銀燕表示，中國是亞洲第一的留學目的地國，應普及來華留學人員「中國漢語言文化考試」（HSK），促進世界各國年輕人對漢語言的學習，提升中華文化的國際傳播力。



銀燕表示，應普及來華留學人員「中國漢語言文化考試」（HSK），促進世界各國年輕人對漢語言的學習，提升中華文化的國際傳播力。

銀燕指，來華留學生規模2020年已經超額完成《留學中國計劃》50萬人的目標，中國已經成為世界第三、亞洲第一的留學目的地國。而語言等級考試國際留學簽證的通用做法，但目前中國對留學生提出按國際中文水平等級標準入學要求的高校不多，清華、北大等要求較嚴，其他多數高校暫未提出要求。

銀燕稱，目前，來華留學形式多樣，種類豐富，可以針對不同國家和地區制定不同的語言簽證政策，鼓勵相應國的民間中文、華文培訓機構擴大業務，以市場化方式推動中國文化走出去。在簽證政策方面建立適配的語言政策，也更能體現大國的文化自信，讓海外華人、華僑增加對漢語言的自豪感，擴大漢語言運用。

銀燕建議，教育部、外交部等結合來華留學生國家（地區）實際，出台全面推行來華留學人員HSK等級考試的政策，結合不同國別、情況制定考試標準；各駐外機構在辦理來華留學生簽證時增加HSK等級考試證書審查。對來華留學人員實施HSK等級考試後，各國教育機構必然增加相關培訓項目，有關部門應出台政策標準和規範要求，在強化漢語言能力的同時注重中華文化、中國故事的宣傳，提高國際傳播力。

公開資料顯示，中國漢語言文化考試為測試母語非漢語者（包括外國人、華僑、華裔和中國少數民族考生）的漢語水平而設立的一項國際漢語能力標準化考試，由國家漢辦與孔子學院總部設計研製。6級是新漢語水平考試HSK的最高等級，通過6級的考生可以輕鬆地理解聽到或讀到的漢語信息，以口頭或書面的形式用漢語流利地表達自己的見解。