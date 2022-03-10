疫情｜吉林農業科技學院爆疫　校方瞞報　學生：交叉感染孤立無援

3月9日內地新增本土確診病例402宗，其中吉林省共有344宗，其中吉林農業科技學院，出現學校聚集性疫情暴發。但校方疑似瞞報疫情，更要求學生不能聲張，引發內地網民批評。



據央視報道，3月10日下午，吉林農業科技學院門口校外集結30輛大巴車將陽性病例的密接、次密接學生轉運出校。吉林省委發布消息，免去吉林農業科技學院黨委書記張立峰職務。



據微博網民「林凡一尋」3月10日上午透露，吉林農業科技學院一直給發微博的同學打電話，企圖掩蓋校內的真實情況。

他透露，吉林農業科技學院在3月10日前，把所有需要隔離的同學放在圖書館和教學樓，交叉感染，沒有病的同學也變成了密集接觸者，「學生哭著給老師打電話，老師也不知道怎麼辦，全都在學校堆著，學生都崩潰大哭」，他稱，吉林馬上變成下一個武漢。



「林凡一尋」指出，學生孤立無援，生活必須品嚴重不足。「女生衛生巾都沒了，學生邊流血邊疼，哭著給家裡打電話，正常的同學們在寢室沒有水喝，消毒設施嚴重不足，學校說沒了就是沒了，補不補再說，態度很強硬，」

「林凡一尋」提到，老師一直給退燒藥，「跟我們說吃了捂著被子睡一覺，還是還沒退燒，老師給你換一種藥，就是在宿舍挺死，有個同學現在已經沒意識了，躺在寢室，等待處置，一波又一波。」

「林凡一尋」指出，志願者大都是學生，很多也被感染去隔離了，一個公寓由幾十個志願者，變成幾個志願者，「根本沒人再敢當了，學生們心寒了，每個人都在崩潰大哭，九公寓的人，被隔離了好幾百人，密接和次密接，後來直接把陰性的轉移走，陽性的等死。」他提到，被隔離的同學寢室門被膠布封著，不讓上廁所，宿舍裡也沒廁所，同學都要急哭了。

「林凡一尋」批評校方不作為「有陽性的，室友不隔離，就讓等，變成全學校是陽性的，學校就高興了嗎？」他更表示，他們給吉林防控各種打電話，不是拒接就是推卸責任，「沒有人管我們，現在我們就是俎上魚肉，任人宰割」。

該篇微博文章得到180萬點讚，影片更有超過5,500萬人次觀看。據央視報道。3月10日下午，吉林農業科技學院門口校外就集結30輛大巴車，每輛車核載55人左右，司機穿著防護服，車輛經過消毒殺菌後陸續進入校園將陽性病例的密接、次密接學生轉運出校。

央視記者通過航拍看到，學生們在操場集合后帶著行李穿著防護服排隊分批次上車，等待轉運。隨後，吉林省委發布消息決定免去吉林農業科技學院黨委書記張立峰職務。改由總督學、省教育廳黨組成員岳強兼任吉林農業科技學院黨委書記。