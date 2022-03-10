上海男穿女裝混入女浴場直播　因這些破綻被識破　犯罪竟為這理由

上海一名男直播主因為在直播上PK輸了，被懲罰必須進入女性浴場，於是他就穿上女裝睡衣，直播起自己混入女浴場的過程。由於男直播主的行為可疑，浴場的客人很快就告知業者並報警，最後，男直播主因涉嫌侵犯隱私被處以罰款。



根據陸媒報道，事件發生在2月12日晚間，浴場的女客人在洗澡準備離開前，發現有一名「女子」行為怪異，不但遲遲未更衣，還似乎很怕生，自顧自低頭玩手機，並與其他女顧客保持距離。女客人將前述異狀告訴工作人員，工作人員巡視後沒有發現異樣。沒多久，這名「女子」就離開了浴場。

浴場的清潔阿姨發現該名「女子」的頭髮是假髮，且由於戴著眼鏡、帽子及口罩，看不清對方五官是男是女，她越想越奇怪，決定追了上去，逼對方摘下口罩。「女子」見事跡敗露，只好摘下口罩坦承自己是個男人，女客人也隨即報警。

「女子」坦言，自己是一名直播主，當天因為跟另一個直播主PK輸了，就接受穿女裝混入女浴室的懲罰，不過，他自己也知道自己已經觸法，所以進入浴室之後立刻就關閉了直播，並盡量避開其他女顧客，想找空檔逃離，只是沒想到還是被拆穿。由於涉嫌侵犯個人隱私，直播主最終被處以罰款。

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