吃外賣竟挑出帶針頭輸液針管　瀋陽漢憂有害物質昐商家付檢查費

遼寧瀋陽一名張姓男子近日叫外賣吃餛飩，結果竟從中吃出一截輸液針管，還帶有針頭。他憂慮針管帶有有害物質，遂希望商家能帶他到醫院檢查，惟商家回應指出，針管不可能是來自自家外賣的。目前，市場監督管理局已介入調解，雙方仍未達成共識。



事發於周日（6日）上午，據張男稱，當時他與女友及一名好友在皇姑區鴨綠江街杭州小籠包店點了外賣，包括3份小餛飩。

涉事店家。（大眾點評）

然而當他吃了沒幾口，女友便發現他的碗中有異物，挑出來發現就是帶有一截針管的輸液針頭。據影片顯示，輸液針管在湯中繞成一圈，大小約為四分之一手掌心，且針頭針管連接處為黑色。

張男表示，若不是仔細看，他都沒發現針管混在食物中。他隨即在下午帶上針管找到商家，並在不知針管此前用途下，表示希望商家能帶他到醫院做檢查。

不過，店主曾女士周三（9日）公開回應時，強調店內不可能有輸液針管，並指該店已有13年歷史，平時是用清水煮餛飩，另會加紫菜等佐料，下餛飩和撈餛飩時都會逐一去數。

市場監督管理局已介入調解，惟雙方分歧過大，調解終止。（極目新聞）

目前，張男已向皇姑區市場監督管理局投訴，市場監督管理局已介入調解。曾女士則表示事情還沒調查清楚，拒絕承擔張先生檢查的費用。由於雙方分歧過大，調解終止，後續張男考慮找機構檢測針管，而他和商家正在等待外賣平台的處理結果。