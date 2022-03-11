疫情｜內地昨增1100宗個案含397宗確診　吉林市急設3間方艙醫院

據國家衛健委通報，內地昨日（10日）報告新增397宗本土病例，以山東121宗佔最多；另新增本土無症狀感染者703宗，兩者合共1100宗。



397宗本土病例中，包含山東121宗，其中青島市103宗、威海市8宗、德州市6宗、煙台市3宗、淄博市1宗；吉林98宗，其中吉林市93宗、延邊朝鮮族自治州3宗、長春市2宗；江蘇36宗，其中連雲港市34宗、南京市2宗；甘肅26宗，其中蘭州新區15宗、白銀市8宗、蘭州市3宗；天津18宗；陝西18宗，其中寶雞市8宗、西安市8宗、漢中市2宗；河北16宗，其中滄州市7宗、廊坊市5宗、邢台市3宗、保定市1宗；浙江16宗，其中杭州市13宗、衢州市3宗；上海11宗；廣東11宗，其中深圳市9宗、廣州市1宗、東莞市1宗；黑龍江8宗，均在哈爾濱宗；北京5宗；雲南5宗，其中德宏傣族景頗族自治州4宗、昆明市1宗；遼寧4宗，均在瀋陽市；內蒙古2宗，其中呼和浩特市1宗、阿拉善盟1宗；河南1宗，在濮陽市；青海1宗，在西寧市。

截至昨日24時，山東報告現有475宗確診病例，其中53宗境外輸入，422宗本土。

境外輸入病例則有158宗，包含廣東51宗，上海32宗，甘肅21宗，北京15宗，廣西9宗，天津6宗，四川6宗，湖北4宗，河南3宗，黑龍江2宗，浙江2宗，安徽2宗，重慶2宗，吉林1宗，福建1宗，雲南1宗。昨日無新增死亡病例。新增3宗疑似病例，均為上海的境外輸入病例。

境外輸入現有2540宗確診病例（其中2宗重症病例），現有7宗疑似病例。累計15994宗確診病例，累計13454宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨日24時，各地現有5024宗確診病例（其中6宗重症病例），累計103280宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告112940宗確診病例，現有7宗疑似病例。

另外，各地報告新增814宗無症狀感染者，其中境外輸入111宗，本土703宗。本土個案包含山東255宗，其中青島市221宗、威海市31宗、淄博市3宗；廣東167宗，其中東莞市165宗、深圳市2宗；吉林148宗，其中吉林市123宗、長春市21宗、四平市1宗、松原市1宗、延邊朝鮮族自治州1宗、梅河口市1宗；上海64宗；雲南25宗，其中德宏傣族景頗族自治州18宗、昆明市6宗、臨滄市1宗；河北16宗，其中廊坊市12宗、滄州市3宗、邢台市1宗；江蘇12宗，其中連雲港市5宗、南京市3宗、蘇州市2宗、南通市1宗、揚州市1宗；廣西6宗，其中防城港市5宗、百色市1宗；甘肅4宗，均在白銀市；北京2宗；黑龍江2宗，均在哈爾濱市；河南1宗，在濮陽市；湖北1宗，在咸寧市。