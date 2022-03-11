疫情｜數位便民　上海市街道漏夜開發平台：60秒可得居家隔離證明

香港和內地疫情持續，要如何在隔離的情況下，證明自己在居家隔離也成為難題。日前，上海市靜安區臨汾路街道連夜開發線上服務平台「臨小二」，民眾足不出戶就能獲取證明，標榜60秒就能完成，快捷方便，希望能讓民眾少跑腿。



香港疫情嚴峻，港府推出快測平台，防疫平台可以為確診者提供「檢疫證明書」。內地也傳出新一波疫情，上海臨汾路街道連夜研發，3月9日晚間10點推出訊息化平台的「一鍵申請《居家隔離證明》」線上系統，符合開具證明的居民可以60秒輕鬆一鍵申請。臨汾路街道表示，希望能解決民眾不知道「怎麼拿，哪裡拿」居家隔離申請的問題，讓群眾少跑腿，也能讓基層工作人員減輕負擔。

當地社區居民有兩種方式進入申請平台，一是透過當地微信公眾號「美好臨汾」里的服務欄目，選擇「申請居家隔離證明」菜單欄；二是透過居委會提供的二維碼。進入申請頁面，按照提示填寫信息提交，系統自動比對資料庫，比對成功後居民就會立刻收到成功開具證明的簡訊通知，申請人按照提示下載《居家隔離證明》即可。

據了解，在新冠肺炎疫情下，許多地方的微信公眾號成為防疫宣導和資料申請的重要渠道。而上海臨汾路街道新增的這項服務除了讓當地居民實現「零接觸」辦事，也為社區幹部省下不少工作量。當地工作人員不需要翻閱台帳校對，不需要「送紙上門」，因此有了更多精力為群眾服務。