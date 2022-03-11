兩會｜十三屆全國人大五次會議閉幕　通過關於政府工作報告的決議

十三屆全國人大五次會議今日（11日）上午9時在北京人民大會堂舉行閉幕會，國家主席習近平等黨和國家領導人出席。會上表決各項決議草案、決定草案和辦法草案。



十三屆全國人大五次會議表決通過關於政府工作報告的決議；表決通過關於修改地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法的決定；表決通過關於十四屆全國人大代表名額和選舉問題的決定；表決通過香港特別行政區選舉十四屆全國人大代表的辦法；表決通過澳門特別行政區選舉十四屆全國人大代表的辦法。

會議又表決通過關於2021年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2022年國民經濟和社會發展計劃的決議，批准2022年國民經濟和社會發展計劃；表決通過關於2021年中央和地方預算執行情況與2022年中央和地方預算的決議，批准2022年中央預算；表決通過關於全國人大常委會工作報告的決議；表決通過關於最高人民法院工作報告的決議；表決通過關於最高人民檢察院工作報告的決議。

全國人大常委會委員長栗戰書發表講話，提到會議取得的成果，展現了在全面建設社會主義現代化國家、推進國家治理體系和治理能力現代化新征程上黨和國家事業取得的新的重大成就，進一步激發了全國各族人民在以習近平為核心的黨中央堅強領導下意氣風發、步調一致向前進的堅定決心。

他又提到，今年是黨和國家事業發展進程中十分重要的一年。要深入貫徹落實中央人大工作會議精神，深刻認識人民代表大會制度在國家制度和國家治理體系中的新使命新任務，堅持黨的全面領導，全面實施憲法，加快完善中國特色社會主義法律體系，依法監督「一府一委兩院」工作，發展全過程人民民主，保證人民當家作主，全面提升人大工作質量和水平。