兩會｜鼓勵60歲以上「初老」再就業　政協委員：66至79歲仍是中年

今年兩會期間，針對老齡化社會都有許多提案。全國政協委員、月星集團董事局主席丁佐宏提交了一份《關於鼓勵開發初老群體人力資源價值的建議》，他鼓勵60歲以上初老群體再就業，讓老年人收獲更多認同感、榮譽感。他強調，人生70歲才剛剛開始。



據國家統計局的數據顯示，截至2021年底，中國65歲及以上老年人口佔總人口比例超過 14%。根據民政部預測，「十四五」（2021年至2025）年期間，中國老年人口將突破三 億，從輕度老齡化邁入中度老齡化，因此在兩會期間，針對未來年輕勞動力短缺和社會保險有許多提案。

全國政協委員丁佐宏提到， 要構建科學合理的法定退休年齡界限，繼續發揮 60 歲以後具有勞動能力、工作水平、消費潛能、智力支撐的老年人作用，就是對人口紅利的延長和拓展，「將會源源不斷地釋放老年人口紅利」。

丁佐宏認為，從表面看，撲面而來的「銀髮浪潮」預示著中國人口紅利的消失，但換個視角，「按照聯合國世衛組織對人類年齡劃分的新標準，66 歲至 79 歲依然是中年人」。不過丁佐宏引述的年齡劃分其實並非世界衛生組織官方定義。

全國政協委員、月星集團董事局主席丁佐宏（中國經濟周刊）

丁佐宏表示，鼓勵初老群體再就業，是基於價值和經濟雙重需求的選擇，不僅可以發掘老年人的技能潛能，豐富老年生活，讓老年人收獲更多認同感、榮譽感，減輕其由於「空巢」帶來的焦慮，同時還能緩解社會老齡化帶來的勞動力缺口問題，在一定程度上減輕社會保障體系、養老服務體系和老年健康支持體系的壓力。



丁佐宏日前接受《中國經濟週刊》採訪更提到，「我的家鄉是著名的長壽之鄉如皋，我的姑媽102歲，伯母101 歲，在我看來，人生從70歲才剛剛開始。」

丁佐宏共提出四項建議，包括一是樹立正確的老齡觀，鼓勵全社會發展為老服務業，為初老群體創造就業機會；二是盡快實行彈性退休政策，三是鼓勵企業廢除招聘年齡限制，積極接納老年群體，對於雇傭超過 60 歲老人的企業，給予營業稅等方面一定比例的稅收優惠，同時享受一些特定的政策福利。四是對於達到一定年齡的返聘老年人的勞務收入，可以採取稅收減免的方式，以提高其參與勞動力市場的積極性。