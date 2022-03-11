疫情｜萊西市逾900人染疫　市委書記、市長等17人履職不力遭處分

據山東青島市紀委監委網站消息，近日，萊西市發生本土聚集性疫情，一些黨員幹部履職不力、失職失責，決定對市委書記周科、市長劉瑛等17人進行處分。



通報表示，萊西市疫情的發生和處置過程中，暴露出常態化疫情防控工作存在嚴重的短板漏洞，特別是對學校等人員密集場所的風險隱患警惕性不高，麻痺大意，疫情防控措施落實不力，一些黨員幹部存在履職不力、失職失責的問題。

被處分的17人中，萊西市委書記周科；市長劉瑛被黨內警告。市委常委、宣傳部長、市教育工委書記桂曉峰；市政府黨組成員、副市長吳海波；市教育和體育局黨組成員任勤利被黨內嚴重警告。市教育和體育局黨組書記、局長江世軍；市教育和體育局黨組成員、副局長劉明；市衛生健康局黨組書記、局長何賢德；市疾病預防控制中心主任張代波；市第七中學副校長高東；市院上鎮中心中學校長李義大；市院上鎮中心中學黨總支書記王蘭榮被撤銷黨內職務、政務撤職。市第七中學黨支部書記、校長趙樹斌被留黨察看一年、政務撤職。市第七中學政教室主任劉成磊被黨內嚴重警告、政務記大過。市教育和體育局體衛藝室負責人孫顯東；市院上鎮中心中學副校長于乃東被政務記大過。市院上鎮中心中學政教室副主任周永君被政務記過。

公開資料顯示，周科生於1977年11月，曾任青島市城管局局長，2022年1月出任萊西市委書記。而劉瑛曾任青島膠州市李哥莊鎮黨委書記，即墨區委常委、政法委書記等職，2022年1月底赴萊西工作，2月27日當選市長。

在上周五（4日），萊西市報告3宗新冠肺炎確診病例，均為萊西七中學生，疫情之後不斷發展，截至昨日（10日）12時累計報告304宗確診病例、472宗無症狀感染者。當中217宗為學生感染病例。另據青島市衛健委消息，萊西市昨日12時至19時報告47宗確診，並新增137宗無症狀感染者。至此，萊西聚集性疫情中的感染者已超900例，並外溢至威海、淄博等。