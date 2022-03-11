疫情｜吉林高校爆疫6千學生移轉出校　省長：絕不能「人等病房」

吉林省3月9日新增344宗本土個案，其中吉林農業科技學院出現聚集性疫情，但校方疑似瞞報疫情，染疫者和一般學生混住、生活用品短缺，更一度要求學生不能聲張，引發輿論抨擊。



3月10日，吉林農業科技學院門口校外集結30輛大巴車將陽性病例的密接、次密接學生轉運出校，3月11日早晨6556位學生已全數移轉出校。吉林省省長韓俊則表示，要全力滿足隔離需要，絕不能出現「人等房間（病床）」「人等床位」問題，



吉林省3月9日新增344宗本土個案，其中吉林農業科技學院出現聚集性疫情，微博網民「林凡一尋」3月10日上午透露，吉林農業科技學院一直給發微博的同學打電話，企圖掩蓋校內的真實情況。

他透露，吉林農業科技學院在3月10日前，把所有需要隔離的同學放在圖書館和教學樓，交叉感染，沒有病的同學也變成了密集接觸者，「學生哭著給老師打電話，老師也不知道怎麼辦，全都在學校堆著，學生都崩潰大哭」，他稱，吉林馬上變成下一個武漢。

「林凡一尋」指出，學生孤立無援，生活必須品嚴重不足。他批評校方不作為「有陽性的，室友不隔離，就讓等，變成全學校是陽性的，學校就高興了嗎？」他指出，學生給吉林防控各種打電話，不是拒接就是推卸責任，「沒有人管我們，現在我們就是俎上魚肉，任人宰割」。

該篇微博文章得到180萬點讚，影片更有超過5,500萬人次觀看，輿情發酵。3月10日下午，吉林農業科技學院門口校外就集結30輛大巴車，每輛車核載55人左右，司機穿著防護服，車輛經過消毒殺菌後陸續進入校園將陽性病例的密接、次密接學生轉運出校。

吉林省委3月10日晚間發布消息，決定免去吉林農業科技學院黨委書記張立峰職務。改由總督學、省教育廳黨組成員岳強兼任吉林農業科技學院黨委書記。3月10日，吉林省委副書記、省長韓俊主持召開學校疫情防控專題會議。

韓俊指出，學校作為人員密集場所，是疫情防控的重中之重，要加強資源調配力度，全力滿足隔離需要，絕不能出現「人等房間」「人等床位」問題。他強調，要高質量高效率組織全員核酸檢測，「確保不漏一人，最大限度消除風險」；並要將所有密接、次密接人員全部轉運到集中隔離場所，所有陽性病例全部轉運到定點醫院，確保轉運安全。

11日早上8時5分，吉林農業科技學院共轉運學生6556人，85名帶隊老師隨車轉運，學生全數移轉出校，學校已開始消毒。其中轉運至吉林市607人，其餘6,034人分別轉運至遼源市、長白山、白城市、白山市、通化市、松原市。現場工作人員表示，此次從吉林省內各地調運了近300台大巴車支援。

胡錫進批：壓輿情，是惡習頑疾！

針對吉林農業科技學院一度壓熱搜，不讓學生聲張校內的聚集性疫情。前《環球時報》總編、現任特約評論員胡錫進批評，出了問題不實事求是處理問題，不認真安撫廣大學生和群眾，就知道壓輿情，阻熱搜，這是「惡習頑疾」。對於吉林農業科技學院黨委書記革職他也表態贊成，「官帽子丟了，撤得好！對關鍵時刻不作為不擔當不解決實際問題的官僚主義者，就是不該留情！」

胡錫進指出，應該要反思「出了疫情，為什麼校領導與學生的所急所想會是分離的？我知道事情不是非黑即白那麼簡單，防控大局，校領導未必能全做主。但再複雜，校領導與同學們難道不應利益和情感都是攸關相通的嗎？官帽子為什麼會產生彼此隔閡的誤導？！」