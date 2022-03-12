江歌案｜投訴作家陳嵐長期造謠引網暴　江母：不明何懷如此大惡意

2016年11月，在日本留學的中國女學生江歌，在其租住的公寓門前，被室友劉暖曦（原名劉鑫）的前男友陳世峰殺害。江歌的母親江秋蓮周四（10日）在社交平台發文，公開投訴實名認證用戶「作家陳嵐」對其長期進行造謠、誹謗、侮辱，並引導網民對其進行網絡圍攻和網絡暴力的行為。



江秋蓮起訴劉暖曦侵犯江歌生命權糾紛案已於1月10日在山東青島市城陽區人民法院一審宣判，法院判決劉賠償69.6萬元人民幣，後者之後經代理律師向法院提起上訴。2月16日，案件迎來二審開庭。

江秋蓮表示，自己與目前居住上海的陳嵐素不相識、未見過面，在網上也從未有過互動。但自2017年下半年開始，陳嵐自稱因「看清江歌媽媽以虛假案情構陷劉暖曦（劉鑫），而奮起揭露江秋蓮的謊言，為劉暖曦正名」，其後開始不斷攻擊、污衊她，並曾誹謗她，說侮辱江歌的微信賬號「老薑」是其自導自演的左右手互搏，引導大量不知真相的網民攻擊、網暴自己，令其身心受到嚴重傷害，加重病情。

據指，陳嵐與支持者還曾多次圍攻江秋蓮，試圖讓她一貧如洗，甚至對其代理律師、幫助過她的人都進行了圍攻。她還不斷透過撰文、發影片乃至直播、模擬案發現場等方式，影射一審判決是江秋蓮用捐款購買300多次熱搜，用輿論影響司法所贏得，引導網民猜忌江歌被害是江歌與陳世峰的矛盾引起，與劉暖曦無關。她甚至引導網民到負責二審的青島市中級人民法院官方微博下進行網絡圍攻。

江歌與江秋蓮的合照。（資料圖片）

江秋蓮強調，自己對案件的說法始終如一，就是劉暖曦鎖了江歌的家門、導致江歌無路逃生而被陳世峰殘忍殺害，且已得到一審法院支持認定。只是她文化水平低，完全陷入日本官司的事務中，沒有對陳嵐的行為予以即時澄清，結果就被對方扣上「不回應就是承認」的帽子，幾年來一直引導不知真相的網民進行各種網絡暴力和人身攻擊。

據介紹，陳嵐曾創建公益組織「小希望之家」，自稱公益人士，且是4個孩子的媽媽。江秋蓮指摘，作為一位知識女性，陳嵐不曾有一顆慈悲的母親的心腸，在明知她痛失愛女，身心都遭受致命打擊、失去活著的信心的情況下，仍然不允許她在社會的幫助下活下來，反而利用作家、公益人等身份在多個網絡平台公然混淆概念，操弄詐捐、詐騙等莫須有的話題，「我真的不明白，她們為何對我這麼一個普通受害者家屬懷有如此大的惡意？難道就是因為我沒有俯首帖耳、接受慘痛的命運？」

最後江秋蓮指出，如陳嵐有切實證據，可向有關部門舉報，甚至提供給公安機關和法院，但是幾年來她從來沒有提供；陳口口聲聲尊重真相，尊重法律，但在經過嚴謹的法律程序之後的判決面前卻無視法律，甚至在多起慘案中，都是以攻擊傷害受害者家屬為樂。

故此，江向新浪微博和國家網信辦同時發起投訴，並指微博響應國家治理網絡暴力、打造清朗網絡空間的政策，封禁陳的賬號。