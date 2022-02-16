江歌案｜劉鑫二審出庭前稱一直避免成為劉學州　江母未出席庭審

2016年11月，在日本留學的中國女學生江歌，在其租住的公寓門前，被室友劉暖曦（原名劉鑫）的前男友陳世峰殺害。

江歌母親江秋蓮以生命權糾紛為由對劉鑫提起訴訟。今年1月，法院一審判定劉鑫需賠償江秋蓮共計69.6萬元（人民幣，下同），承擔全部案件受理費。劉鑫之後經代理律師向法院提起上訴。

今日（16日），案件迎來二審開庭。出庭前，劉鑫表示，「五年來我一直覺得事情有真相大白的一天，我一直在等，可是一次次絕望，我一直避免成為『劉學州』」。



江歌母親江秋蓮起訴劉鑫侵犯江歌生命權糾紛案二審，今日在青島市中級人民法院開庭審理。此案於1月10日在青島市城陽區人民法院一審宣判，法院判決劉鑫賠償69.6萬元。

《澎湃新聞》引述庭審現場一名旁聽人員稱，劉鑫在今日的庭審上幾次落淚哭泣，另劉鑫一方在庭審上提交了還原案發現場的影片，用紙板模擬呈現案發公寓現場的情況，並對其在案發時報警音頻做了慢放分析。經過近4個小時的審理，法庭宣布將擇期宣判。

在早前江歌媽媽與劉鑫見面中，劉鑫稱沒有反鎖門。（網上圖片）

劉鑫在上訴狀中列出六大項上訴理由，包括認為法院遺漏了必須參加訴訟的當事人、認定基本事實的證據不足、事實認定錯誤、法律適用錯誤等，以及一份特別說明。她認為，一審法院判決，不但沒有化解她和江秋蓮的矛盾，反而令對方進一步認為她就是一個居心叵測之人，完全抹黑她與江歌的真實感情和真實情況。

《北京青年報》報道，劉鑫在開庭前表示，相關證據和詳細情況會在庭審中闡述，此次開庭做的最大準備就是心態的準備，「我認為我需要站起來面對，而不是懦弱的請求原諒」。

江秋蓮：我只希望法律懲罰她

江秋蓮因身體原因，今日未有出庭參加庭審，並委託兩名律師全權代理，「我只需要法律懲罰她」。

江歌與母親江秋蓮的合照。（資料圖片）

對於劉鑫將自己比喻成劉學州，江秋蓮表示，劉鑫一貫的偷換概念不能和劉學州比較， 「劉學州被其母親造謠，而劉暖曦同樣給張勝華提供資料污衊我江歌，我只是說出劉暖曦鎖門導致我江歌被她男朋友殺害的事實」。

此前，一審宣判後，江秋蓮選擇不上訴，「雖然判決賠償金額不滿意，但這個判決書有令我深深感動的溫度，它所褒揚和譴責的，是對我這幾年經歷的理解與安慰」。她表示，自己將繼續賺錢積攢訴訟經費，繼續起訴詆毀江歌聲譽的人，兇手陳世峰出獄回國後，她會繼續提起訴訟。