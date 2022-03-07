康希諾吸入式新冠疫苗已開啟部分三期試驗　可申請緊急使用

3月6日，全國政協委員、康希諾生物股份公司首席科學官朱濤透露，康希諾生物的吸入式新冠疫苗已開啟部分三期試驗，可申請緊急使用。



康希諾生物的全球首款吸入用新冠疫苗，與肌肉注射使用了同種疫苗，製劑配方未有改變，僅採用不同的給藥方式。

朱濤介紹，康希諾生物的吸入式新冠疫苗已開啟部分三期試驗，但三期試驗有兩個類型，其一主要是考察大規模的安全性和免疫原性，是通過免疫原性、抗體水平的橋接來支持註冊，是大多疫苗採取的途徑；另一個類型的三期是考察其大規模的安全性和保護效力。

康希諾生物的新冠疫苗可霧化吸入。圖為健博會的參會者體驗如何霧化吸入疫苗。（康希諾生物）

康希諾生物的吸入式新冠疫苗，去年已完成一、二期的臨床，啟動約一萬人的臨床試驗來做大規模的安全性和免疫原性的橋接。若有三期的效力結果，就可以支持疫苗完成正常的上市許可；反之，按照國內的管理方法，可以一、二期的臨床數據申請疫苗的緊急使用。

朱濤表示，並非所有疫苗都可以做吸入式。以康希諾生物的吸入式疫苗為例，它要通過微網及高速震盪後，將疫苗的液體霧化成直徑小於5微米的顆粒。

他解釋，能夠做吸入用的疫苗不能有固體顆粒；若是大顆粒，同樣不可能被吸入到呼吸道肺內。另外，常見的帶有鋁佐劑的疫苗也不適合做成吸入式疫苗，而康希諾生物新冠疫苗因為沒有佐劑，才可以做成霧化吸入。