新冠疫苗｜長者接種率低　台專家詳解英港數據：打針可大降死亡率

台灣新冠疫苗接種出現明顯年齡落差，75歲以上人士第1劑接種率不到8成，遠低於18至29歲的100%、30至49歲的96.5%。對於長者打疫苗的效益，台北新光醫院副院長洪子仁周一（7日）詳解了英國及香港的接種數據，反映對於較年長人士，接種疫苗後預防死亡的效果比年輕人更好。



就英國而言，303萬確診個案中死亡人數逾5000，致死率約0.18%。細分各年齡層後，會發現50歲以上未接種疫苗者染疫死亡率明顯增加，當中70至79歲接近10%，80歲以上更高達23.5%。然而，打完3劑疫苗的族群，70至79歲死亡率降至約0.5%，80歲以上降至約3%。比較當地接種3劑與未接種疫苗的死亡率，60歲以下相差3.2倍，60歲以上相差11倍。這反映年紀越大，疫苗防範死亡的效果就更顯著。

近期疫情暴發的香港方面，今輪疫情首1153宗死亡個案中僅92人完成兩劑接種，其餘皆未。完成兩劑接種的死亡率為0.04%，相反未接種或未完整接種者的死亡率為1.25%，兩者相差約31倍。在死亡個案中，高達七成是80歲以上長者。在香港，80歲以上接種1劑疫苗者僅得51.15%，打完兩劑的30.93%。進一步觀察染疫死亡率，80歲以上已接種兩劑疫苗者為1.26%，未接種兩劑者則為8.19%，兩者相差6.5倍。

回看台灣，截至2月底，75歲以上長者第1劑覆蓋率76.5%，第2劑則約70%，皆屬所有年齡層中最低。若以50歲以上年齡層總和來看，約182萬人未完成兩劑接種，134.7萬人甚至連1劑都還未接種。

對此，洪子仁表示，不管從英國或香港的情況來看，50歲以下族群染疫後死亡率相當低，有沒有打疫苗對死亡率的影響較小；但是對於50歲以上的民眾來說，有沒有接種疫苗，死亡率差異明顯。對年輕人來講，接種除了保護自己，主要是要切斷傳播鏈，避免病毒傳給長輩，至於長者接種則是保護自己，避免染疫後重症死亡或需要住院治療，更能提高社區防護力。