疫情｜杭州順豐中轉場40人確診　呈現「物傳人、再傳人」傳播鏈

浙江杭州順豐速運餘杭中轉場爆疫，截至3月12日晚10時，已有40名員工確診新冠肺炎。

順豐建議從餘杭區中轉場收到包裹的市民進行核酸檢測，目前全場已消毒，安全性沒有問題。



順豐快遞的中轉場是順豐的分撥中心，並不直接向用戶送貨，主要工作是分揀包裹， 然後再按照區域將快遞做好分類後運出。順豐在杭州有多個中轉場，除了餘杭中轉場，還有下沙中轉場、位於蕭山機場的陸運中轉場等，所有進出杭州的順豐包裹，都要通過中轉場轉運。

中轉場多人確診後，不少杭州用戶決定拒收已經放到自取櫃或快遞驛站的順豐包裹，尚未寄出的則選擇退貨。據了解，從電商平台售出的生鮮商品，由於易變質基本都會選擇經由順豐運送，若生鮮產品被拒收，將由大批食物變質腐壞。

不少杭州市民都收到「您的快件受到新冠病毒污染風險！」等相關短訊。順豐回應稱，短訊是杭州市新冠疫情防控指揮部發出，順豐方有工作人員的核酸檢測呈陽性，防疫部門為安全考慮發送短訊，因此建議有從餘杭區中轉場收到包裹的市民進行核酸檢測。

3月11日，浙江疫情防控工作新聞發布會上，杭州市衛健委副主任王旭初提到，杭州本輪疫情整體態勢呈現出多點多源多發的特點，間隔時間愈來愈短，中轉站的物流郵件發現被廣泛污染，環境樣本和物品樣本的陽性檢出率為7.81%，為浙江本土疫情發生以來環境樣本陽性率最高的一次，並呈現「物傳人、再傳人」傳播鏈，後續仍有可能出現續發病例。