疫情｜增加新冠抗原檢測　國家衛健委：民眾可自購試劑在家檢測

國務院11日宣布，決定在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測作為補充，並制定《新冠病毒抗原檢測應用方案》。國家衛健委也宣布居民有自檢需求的，可以自行購買抗原檢測試劑自測。但衛健委也強調，抗原檢測需是用於特定人士的篩查，有利於提早發現疫情，自行檢測的試劑仍不能作為感染確診依據。



據《人民日報》報道，根據疫情防控需要，國務院聯防聯控機制綜合組研究決定，推進「抗原篩查、核酸診斷」的監測模式，在核酸檢測基礎上增加抗原檢測作為補充。社區居民有自我檢測需求的，可通過零售藥店、網路銷售平台等管道，自行購買抗原檢測試劑進行自測。該應用方案首次明確了內地社區居民自測新冠的相關政策。

國家衛健委則表示，根據試行方案，抗原檢測適用於三類人群：到基層醫療衛生機構就診，伴有呼吸道、發熱等症狀且出現症狀5天以內的人員；隔離觀察人員，包括居家隔離觀察、密接和次密接、入境隔離觀察、封控區和管控區內的人員；有抗原自我檢測需求的社區居民。



試行方案也強調，核酸檢測仍是新冠病毒感染的確診依據。在進行核酸檢測確認的過程中，如核酸檢測陽性，不論抗原檢測結果是陽性還是陰性，均按照新冠病毒感染者或新冠肺炎確診患者採取相應措施；如核酸檢測陰性但抗原檢測陽性，則視同新冠病毒感染者採取集中隔離等措施，密切觀察，連續進行核酸檢測。