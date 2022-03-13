疫情｜深圳增66宗本地個案　明起全市社區封閉管理　巴士地鐵停運

深圳市昨日（12日）新增66宗本地個案，其中60宗為確診個案，6宗是無症狀個案。深圳市疫情防控指揮部周一（13日）發布通告稱：根據該市疫情防控形勢，為有效管控疫情傳播擴散風險，切實保障廣大人民群眾生命安全和身體健康，市疫情防控指揮部決定，在全市范圍內開展三輪全員核酸檢測，有關事項通告如下：

一、全市全員核酸檢測

全市人員按照「應檢必檢，不落一人」的要求，完成各輪次全員核酸檢測。請市民密切關注本區域核酸檢測時間，按所在街道社區通知分時段參加核酸檢測並做好個人防護，檢測完畢立即返回居所。

二、機關事業單位居家辦公

全市各級機關、事業單位除承擔防疫任務的工作人員外，均居家辦公或就地轉為社區志願者，向居住地所在社區報到，全面參與社區防疫工作和社區服務。

三、非城市保障型企業停止運營或居家辦公

除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業與保障香港供應企業之外，所有企業一律居家辦公，暫停生產經營活動。除保障市民基本需要的生活超市（含農貿市場）、藥店、醫療機構、餐飲類企業（只提供速遞外賣服務）之外，其他營業場所、門店一律停業。

四、停止一切非必要流動、活動

除保障城市運行及供港物資貨運的交通外，全市巴士、地鐵停運。全市社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。全市人員非必要不離深，確有特殊需要，一律憑24小時核酸陰性證明離深。

五、保障市民居家生活供應

市場監管、商務等有關部門和保供企業確保生活必需品供應充足、價格穩定。各區、各街道和各社區建立專門的服務保障隊伍，設立暖心服務熱線，及時響應市民訴求。

上述措施自3月14日至20日期間實行，後續將根據疫情防控形勢動態調整。