疫情｜張文宏：本次疫情是倒春寒　國內處於指數級上升初期

國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，今日（14日）凌晨在微博再發千字長文解析疫情。

他形容第五波疫情是一次倒春寒，並指近期國內繼續採取社會面清零策略，將傳播極快的Omicron第五波疫情壓制在完全可控的水平是非常重要，但並不意味會持久性地採取封城和全檢測的策略。



文章提到，農曆新年過後，香港先迅速迎來第五波疫情，從一宗病例破防到全面失控僅僅用了1個多月。在2月份，國內一直處於全國性的散發病例低水平流行中，疫情受控，但3月初以來，國內短期內出現大量病例，目前仍處於指數級上升初期。

張文宏表示，周日（13日）與香港大學的病毒學家討論後，大家都對未來的疫情有高度一致的看法。首先，病毒的毒力明顯降低，以香港第五波疫情為例，病逝的除了年紀大是高風險因素外，絕大多數有明顯的基礎疾病。換句話說，只要免疫功能正常，曾接種過3針疫苗的人基本上都沒事。

，香港疫情嚴峻，不少市民大量採購快速測試套裝。（中新社）

經統計，上海近6個月收治的2266宗病例中，大多數是海外輸入病例，94%患者打過疫苗，有重症的患者只有0.1%，沒有患者是危重症或死亡，可見打過疫苗仍有機會受感染，但重症率與死亡率明顯是低於流感。

香港、新加坡和英國數據都顯示，不打疫苗不一定有事，但有事的絕大多數都是沒有打過疫苗。在香港本次疫情，死亡個案中有89.4%的人並無接種疫苗或只接種一針疫苗；80歲或以上的死亡個案中，更有91.5%的人未接種或只打了一針。根據死亡率分析，接種一針或未打針人士的整體死亡率是2.03%，相較接種兩針人士的0.09%有23倍的差別。

另據英國《每日郵報》報道，經過群體感染與高水平的疫苗接種，新冠肺炎在英國的致死性已經低於流感，病死率下降了七倍，僅為0.03%。由於Omicron已變得很溫和，在實現了廣泛接種和自然感染率的國家，新冠病毒或甚沒有流感致命。

深圳居民排隊做免費核酸檢測。（中新社）

惟張文宏直言，上述提到的都不是躺平的理由，對於未來抗疫，大家應該有很清晰的思路，而不是整天爭論是清零抑或共存。

他表示，在已經實現群體免疫的國家，病死率已低於流感。然而，中國若迅速開放，會在短期內引起大量人群的感染，即使再低的病死率也會造成醫療資源擠兌和社會生活的短暫休克。同時，在高齡和患有基礎疾病的人群中，相當高的比例因擔心疫苗的副作用而尚未完成接種，一旦普遍感染，後果不堪設想，因此下階段要保護好此類人群。

張文宏認為，要藉助此次社會面清零所帶來的機遇期與窗口期，準備更為完備、智慧、可持續的應對策略，包括長者第三針接種，研發更好的疫苗與疫苗接種策略，可以廣泛供給的口服藥物，民眾都能負擔得起的居家檢測試劑，得到有效訓練和預演的分級診療策略，未來居家隔離的流程，下一次更大規模輸入與本土疫情疊加時所需的完整防控體系和充足醫療資源的準備等等。